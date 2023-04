DTM klar zum Neustart

„Noch im Sommer war es nicht klar, ob es weitergeht“, umriss ADAC Sportpräsident Gerd Ennser beim Test- und Medienwochenende in Spielberg die schwierige Ausgangslage. Die traditionelle Rennserie war nach dem Rückzug einiger Hersteller vor dem Aus gestanden, ehe der ADAC-Vorstand „einstimmig“ dafür eintrat, die Rechte für die DTM von Gerhard Bergers ITR zu übernehmen und als Veranstalter aufzutreten.

Angefangen hatte alles Mitte der 80er Jahre mit kostengünstigem Rennsport mit seriennahen Straßenfahrzeugen. Alfa Romeo, Ford, Opel, Rover, Mercedes, BMW, Audi, Porsche, ja sogar Volvos waren am Start. Rasch jedoch wurden die Renneinsätze für Privatteams unerschwinglich, die großen Hersteller fuhren den Mitbewerbern davon.

Lesen Sie auch

Im kommenden Jahr will die DTM ihren 40er feiern, längst ist die Rennserie in einer anderen Welt angekommen. Zum Start der Saison 2023 werden Ende Mai in Oschersleben vierrädrige Raketen der Hersteller Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz und Porsche stehen, in etlichen Cockpits werden Österreicher sitzen.

Rot-Weiß-Rot ist Trumpf

Diese sind der amtierende Vizemeister Lucas Auer im Winward-Mercedes GT3 (kl. Bild unten, der Tiroler musste die Tests nach seinem Lendenwirbelbruch noch auslassen, Anm.), die Grasser-Racing-Schützlinge Mick Wishofer und Clemens Schmid (Lamborghini Huracan GT3), der Welser Thomas Preining im Porsche 911 GT3 (Laufsieger in Spielberg im Vorjahr, Anm.), sowie der „Teilzeit-Wiener“ Mirko Bortolotti (SSR Racing, Lamborghini Huracan).

Vieles ist in dieser Saison anders, allen voran Reifenpartner Pirelli. Die Italiener rückten denn auch zu den Testfahrten am Red Bull Ring mit einer ganzen Armada von Sattelschleppern an, Hunderte Reifensätze — von Regenpneus bis Slicks — konnten dank wechselhaften Wetters auch ihre Praxistauglichkeit beweisen.

DTM-Titelverteidiger Sheldon van der Linde (BMW M4) kam mit den Gummis auf Anhieb gut klar, der Südafrikaner fuhr die zweitschnellste Testzeit. „Das wird eine spannende Saison, wir haben heuer ein sehr starkes Starterfeld.“ Schnellster Mann in Spielberg war Maro Engel in der gelb-grünen „Mamba“, dem Mercedes-AMG GT3 von Mann-Racing, schnellster Österreicher war Porsche-Treiber Preining auf Rang zwölf.

Die Teamkollegen Wishofer (Wien) und Schmid (Tirol) aus dem „Austrian National Team“ von Grasser Racing aus St. Margarethen bei Knittelfeld lieferten die Gesamtzeiten 17 und 18 ab.

Der Kartenvorverkauf für die Rennserie (Tickets ab 39 Euro) läuft bereits auf vollen Touren, von 22. bis 24. September gastiert die DTM wieder am Red Bull Ring in Spielberg. Als TV-Partner sind ServusTV und Pro7 an Bord, alle 16 Wertungsläufe sind live zu sehen.

Weitere Infos: dtm.com