Ducati demoliert die Konkurrenz, Bagnaia ist „Mr. Spielberg“

Doppel-Weltmeister Francesco Bagnaia gewann nach dem Sprint am Samstag auch den Grand Prix von Österreich am Sonntag in Spielbergh. Er setzte sich souverän vor den beiden Ducati-Kollegen Jorge Martin sowie Enea Bastianini durch.

KTM-Ass Brad Binder wurde hinter Marc Marquez Fünfter und war damit bester Nicht-Ducati-Pilot. Was die Überlegenheit der italienischen Marke eindrucksvoll unterlegt.

Dazu ein paar statistische Daten:

Für Ducati war es das achte Podium-Lock-Out in Folge. Oder anders ausgedrückt: Seit dem dritten WM-Lauf in Texas standen nur noch Ducati-Piloten auf dem Stockerl.

Die Italiener halten damit in ihrer ruhmreichen Geschichte bei insgesamt 17 Triple-Siegen und haben damit die Bestmarke von Honda eingestellt. Der alleinige Rekord ist wohl nur eine Frage der Zeit und könnte schon in Aragaon in zwei Wochen fallen.

Francesco Bagnaia wiederum feierte in der Steiermark seinen siebenten Saisonsieg, so viele wie jeweils in den letzten beiden Jahren. Nun hat er aber noch neun Rennen, um seinen persönlichen MotoGP-Rekord auszubauen.

Seit drei Jahren ist „Pecco“ auch der Mr. Spielberg, er gewann nunmehr zum dritten Mal in Folge in der Steiermark Sprint und Grand Prix.

Der Red Bull Ring ist seit der Rückkehr der Motorrad-WM nach Österreich anno 2016 ohnehin fest in Ducati-Hand: Von nunmehr elf Rennen – 2020 und 2021 fanden Corona-bedingt gleich zwei Läufe statt, einer davon jeweils als Grand Prix der Steiermark – gewann neunmal eine Ducati. Lediglich 2020 (Miguel Oliveira) und 2021 (Brad Binder) funkte ein KTM-Fahrer dazwischen.

Von Roland Korntner