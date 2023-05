Edelweiß-Engagement statt Pause

„Im Fußball gibt es immer wieder überraschende Wendungen“ — so auch bei Stefan Kuranda (Bild). Der 51-jährige Linzer kündigte noch vor rund einem Monat an, nach seinem vierjährigen Engagement bei Landesligist Admira Linz eine Pause als Trainer einlegen zu wollen, nun übernimmt er im Sommer Edelweiß Linz. Der OÖ-Liga-Klub habe sich sehr um Kuranda bemüht und auch akzeptiert, dass der Übungsleiter in der Vorbereitung auf die neue Saison zwei aufeinanderfolgende Wochen auf Urlaub ist. Noch offen ist, ob Kuranda der ehemalige LASK- und ÖFB-Teamspieler Markus Weissenberger von der Admira zu Edelweiß als Co-Trainer folgt. „Da stehen noch Gespräche an“, meinte der Coach. Ein Weissenberger macht jedoch auf jeden Fall den Schritt in die vierthöchste Spielklasse mit, dockt Sohn Fabio bei den Linzern mit der nächsten Saison an. „Das hat aber mit mir nichts zu tun, dieser Transfer war schon vorher fix. Fabio war ein Wunschspieler von Ronald Riepl (scheidender Edelweiß-Trainer/Anm.) und mich freut es natürlich, weil er ein guter Bursch ist“, meinte Kuranda über den 21-jährigen Flügelstürmer.

Neustart am Bachlberg

Bei der Admira, die seit Winter mit einem personellen Engpass kämpft, gilt es, die Saison noch solide zu Ende zu bringen, ehe bei den Bachlbergern im Sommer ein Neustart ins Haus steht. Als Trainer übernimmt Michael Gruber, der aktuell bei der Union Oberneukirchen (1. Klasse Nord) tätig ist.

Von Daniel Gruber