„Edelweiß-Syndrom“ und zwei Liga-Neulinge

„Die Vorbereitung war von den Ergebnissen her wie immer durchwachsen. Das ist schon fast das Edelweiß-Syndrom, aber wenn es los geht, sind wir voll da“ — und ernst wird es für Lukas Moser, dem Sportlichen Leiter und seine Linzer bereits am Freitag in Bad Ischl.

Dabei wird Neo-Trainer Stephan Kuranda (Urlaub) ebenso fehlen wie Flügelspieler Philipp Frühwirth (Ödem im Knöchel).

Lesen Sie auch

„Das war so abgesprochen bzw. eine reine Vorsichtsmaßnahme“, meinte Moser, der wie im Vorjahr eine Platzierung unter den besten Fünf der OÖ-Liga als Ziel ins Auge fasste. „Das ist unser Anspruch und dafür haben wir auch die Qualität.“

Kleinere Brötchen backen indes die Neulinge Bad Leonfelden und SPG FC Wels/Hertha Wels 1b. „Wir sind das erste Mal in der OÖ-Liga, daher ist es für uns sportlich schwer einzuschätzen. Wir sind in keinem Spiel Favorit, haben aber die Qualität zu überraschen“, betonte Leonfeldens Sportlicher Leiter Dominik Mach. Auch das Cup-Aus (0:4 gegen Rohrbach) haben die Mühlviertler abgehackt und der volle Fokus liegt auf der Mission Klassenerhalt.

Kampf wird angenommen

Die Liga zu halten, genießt auch bei den neu formierten Messestädtern oberste Priorität. „Wir sind klarer Außenseiter und werden den Kampf, der uns in jeder Partie erwartet, annehmen“, erklärte Neo-Trainer Josef Bögl.