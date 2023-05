Ein Blick hinter die blau-weißen Kulissen

Bereits am 5. Juli soll das große Eröffnungsfest des Hofmann Personal Stadions stattfinden. Nach einem Medien-Rundgang auf der Großbaustelle darf dieser Zeitplan als durchaus ambitioniert bezeichnet werden.

Baukräne im Innenraum, Baumaterialien aller Art, Wasserpfützen, lose Kabeln, leere Ständerwände, fehlende Fenster und viel kahler Beton prägen das Bild. Da stellt sich einem die Frage, was leichter zu bewerkstelligen ist: Die rechtzeitige Fertigstellung der Arena oder der Bundesliga-Aufstieg von Blau-Weiß Linz.

Die (gewagte?) Prognose: Beides wird gelingen — und die Stahlstädter mit einer ordentlichen Portion Rückenwind in eine neue Ära starten, genau wie es sich Geschäftsführer Christoph Peschek wünscht.

Die Kicker (54 Punkte) können am Freitag (18.10) in der drittletzten Zweitligarunde zuhause mit einem Sieg gegen Horn vorlegen, die Konkurrenten St. Pölten (53/in Kapfenberg) und der GAK (53/gegen Rapid II) spielen erst am Sonntag bzw. Samstag.

Spielfeld auf einem Lager — wie geht das?

Aber zurück zum Stadion, das insgesamt 5595 Zuschauern Platz bieten wird. Die Symbiose mit der darunterliegenden Lagerhalle des benachbarten Möbelhaus XXXLutz (Eröffnung frühestens März/ April) hat durchaus seinen Reiz, trotz der Baustellen-Atmosphäre auf dem ganzen Areal ist spürbar: Die Hofmann Personal Arena wird dem Donaupark einen ganz besonderen Charme verleihen.

Und wenn man sich (so wie ich) fragen sollte, wie ein Spielfeld auf einem riesigen Dach angelegt werden kann — hier die (stark vereinfachte) Lösung: Schotter, Sand, Humus, Rollrasen. Dazu kommt ein ausgeklügeltes Entwässerungssystem.

Das Dach hat eine Neigung von zwei Grad, der Aufbau ist daher am Rand des Spielfeldes 97 cm dick, in der Mitte 43 — aber das nur so nebenbei. Weitere offene Fragen werden dann in den Wochen bis zur Eröffnung beantwortet.