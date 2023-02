Ein Fairplay-Appell zum Ankick

Die negativen Schlagzeilen wegen Ausschreitungen aus der Herbstsaison sollen spätestens zum Ankick des Fußball-Unterhauses am kommenden Wochenende der Vergangenheit angehören.

In einem von OÖFV-Präsident Gerhard Götschhofer verfassten Brief, appelliert der Boss der heimischen Kicker an den Fair-Play-Gedanken und holt die Klubs ins Boot.

„Als Verband werden wir alleine nicht damit fertig“, sagte der Funktionär und ergänzte: „Der Fußball muss ein Vorreiter für einen respektvollen Umgang werden. Dazu müssen wir das Ansehen unseres Sports, welches in den Nachbarländern höher ist, wieder steigern.“

Als eine Methode gegen die zunehmende Aggression setzt der Verband auf von ihm organisierte Mediationsgespräche. „Zehn Klubs haben das wahrgenommen“, erklärte Verbands-Direktor Raphael Koch.

Speziell im Nachwuchs- und Kinderfußball möchte man nun auch verstärkt die Eltern mit einbeziehen. „Aus einer Befragung wissen wird, dass das auch die Klubs wollen“, erklärte Direktor Raphael Oberndorfinger.

Weshalb der Verband einen Wettbewerb um den familienfreundlichsten Verein startet, dazu neu errichtete Spielgeräte auf den Fußballplätzen mit bis zu 7500 Prämie fördert.