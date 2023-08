Ein frühes, brisantes Wiedersehen

Zum zweiten Mal in drei Runden gastieren die Kicker der SV Guntamatic Ried heute (18.10) am FAC-Platz in Wien. Gegner ist diesmal Stripfing. Besonders brisant: Beim Aufsteiger könnte Routinier Markus Lackner, der im Innviertel nach dem Abstieg aussortiert wurde und erst kürzlich wechselte, ausgerechnet gegen den Ex-Klub sein Debüt feiern. „Ich will den Spaß wiederfinden, der in den letzten Wochen ein bisschen abhandengekommen ist“, meinte der 32-Jährige gegenüber der „NÖN“ und verhehlte nicht, dass das Match ein besonderes ist. „Natürlich, ich kenne in Ried noch alle, aber am Feld musst du das sowieso ausblenden.“

Pomer-Ausfall droht

Ried-Trainer Maximilian Senft blickt dem Wiedersehen entspannt entgegen: „Wir sind ja im Guten auseinandergegangen. Der ‘Lacki’ kann trennen zwischen dem Persönlichem und der sportlichen Entscheidung.“

Was seine Truppe betrifft, sieht er die verspielte 2:0-Führung gegen die Admira als „Motor“ und betonte zuversichtlich: „Es war eine sehr gute und intensive Trainingswoche. Man spürt, dass alle mit dem Ergebnis (2:2/Anm.) unzufrieden waren.“

Personell droht nach Kapitän Marcel Ziegl (Fersensporn) auch dessen Ersatz Philipp Pommer wegen einer Zahn-OP auszufallen. Nils Seufert kehrt dafür wieder zurück.

Von Tobias Hörtenhuber