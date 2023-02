Ein heikler Auftakt für die SV Ried

Für die SV Guntamatic Ried beginnt das Bundesliga-Frühjahr mit einer heiklen Aufgabe. Verliert man nämlich das Heimspiel am Sonntag (14.30) gegen Schlusslicht Hartberg, hängt die Rote Laterne fünf Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs erneut im Innviertel.

Youngster gibt Premiere

Daher ist es doppelt bitter, dass Trainer Christian Heinle nach Kapitän Marcel Ziegl und Keeper Samuel Sahin-Radlinger den nächsten Ausfall beklagen muss. Aber der Reihe nach:

Lesen Sie auch

Die Mission: Das lange Zittern um den Liga-Verbleib wie im Vorjahr will sich Ried ersparen. Dazu gilt es, vor der Punkteteilung nicht nur noch so viele Zähler wie möglich mitzunehmen, sondern vor allem: „Wir müssen alles Mögliche ausmerzen, was noch an Fehlern passieren kann. Weil nach der Punkteteilung musst du scharf sein“, erklärte Heinle.

Der Kader: Die Neuerwerbungen Christoph Lang und Roko Jurisic erwiesen sich bereits als echte Verstärkungen, Aleksandar Lutuvac wird frühestens gegen den LASK nächste Woche mit dabei sein. Heinle ist in dieser Hinsicht eines wichtig, zu betonten: „Wir haben gegen den Sport-Club mit neun Spielern von Anfang an gespielt, die vor eineinhalb Jahren noch in der zweiten Liga aufgelaufen sind.“ Das solle keine Ausrede sein, doch man dürfe nie vergessen, was die Ausgangsbasis im Vergleich zu anderen Klubs sei. Gegen Hartberg wird zudem auch noch Philipp Pomer mit einer Muskelverhärtung ausfallen. „Ein blöder Schritt im Cup. Extrem ärgerlich, dass auf so einem indiskutablen Untergrund gespielt wurde“, fauchte Heinle.

Die Torhüterfrage: Der kurzfristig verpflichtete Richard Strebinger lebte sich schon gut ein. „Er ist absolut positiv, gibt Vollgas“, meinte Heinle. Allerdings braucht er nach sieben vereinslosen Monaten noch Zeit, wirklich matchfit zu werden. Daher bekommt vorerst Jonas Wendlinger seine Chance. Der 22-Jährige feiert also nach drei Cup-Partien für die Innviertler am Sonntag sein Bundesliga-Debüt.

Doppel-Zehn gesprengt?

Das System: Eigentlich war die Stammformation gefunden, konnte Pomer nach der Jurisic-Verpflichtung auf der Seite eine Position nach vorne rücken. Im Angriff waren die beiden Mittelfeldspieler Stefan Nutz und Christoph Lang gesetzt — eine „Doppel-Zehn“ nannte Heinle das System. Nach dem Pomer-Ausfall muss er aber umstellen. Sehr wahrscheinlich scheint, dass zum Frühjahrsstart wieder mit einer „echten Neun“, sprich mit Christoph Monschein oder Seifedin Chabbi, an vorderster Front begonnen wird.

Von Tobias Hörtenhuber