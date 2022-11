Ein Heimspiel fürs Rieder Gefühl

Für die SV Guntamatic Ried geht es nach der jüngsten Leistungssteigerung nun im letzten Heimspiel des Jahres am Samstag (17) gegen Klagenfurt um mehr als drei Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga.

„Wir wollen unbedingt gewinnen, damit die Zuschauer mit einem guten Gefühl nach Hause gehen“, betonte Sportchef Thomas Reifeltshammer.

„Wir wollen ein gutes Gefühl in die Winterpause mitnehmen“, erklärte Cheftrainer Christian Heinle.

Mit Gegner Klagenfurt, überraschend Tabellen-Fünfter, haben die elftplatzierten Innviertler aber keine leichte Aufgabe vor der Brust.

„Bin positiv gestimmt“

„Klagenfurt ist der Favorit, aber wir wissen, dass wir von der Qualität nicht weit weg sind“, meinte Stefan Nutz. „Ich bin sehr positiv gestimmt.“

Für ihn und sein Team gestaltet sich übrigens die Winterpause heuer aufgrund der „Winter-WM“ in Katar etwas anders. Nach dem Gastspiel am 12. November bei der WSG Tirol stehen zwei Wochen Pause auf dem Programm, danach folgen zwei Dezember-Matches (2.12.: Budweis; 16.12.: Regensburg), ehe es in die Weihnachtspause bis 2. Jänner geht.

„Muss Verstärkung sein“

Bei den Begegnungen zum Jahresausklang könnten auch Testspieler mit dabei sein. „Es würde sich anbieten“, erklärte Reifeltshammer, der mit dem Trainerteam mögliche Transfers überlegt, aber auch betonte: „Es muss eine echte Verstärkung sein.“

Von Tobias Hörtenhuber