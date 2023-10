Ein Jahrzehnt purer LA-Dominanz

„Wir sind mit dem Cup-Denken aufgewachsen und ein Sieg war das Zentrale für die großen Vereine. Die letzten Jahre waren sehr erfüllend“, veranschaulichte Georg Werthner.

Einer der Väter des Erfolgs bei der TGW Zehnkampf-Union hat mit den Linzer Leichtathleten das beste Jahr in der 39-jährigen Vereinsgeschichte hinter sich: Zum zehnten Mal in Folge, zum elften Mal insgesamt steht der Klub an der Spitze der österreichischen Cup-Wertung und das mit einer Rekord-Punkteanzahl (6382) sowie einem Rekordvorsprung auf ULC Mödling, der mit 3835 Zählern auf Rang zwei rangiert.

Lesen Sie auch

„Ich freue mich über internationale Erfolge wie von Susanne Gogl-Walli bei der WM genauso wie über den gewonnenen Bundesländervergleichskampf. Es ist immer etwas Besonderes zu spüren“, unterstrich Bruder und Obmann Roland Werthner das „Miteinander“ sowie den „Teamgeist“ beim dominierenden LA-Verein des letzten Jahrzehntes.

„Vorbilder im Verein“

„Wir haben ein schönes Vereinsleben und wie viele Leute immer mitfiebern und zum Beispiel bei der WM vor Ort mich angefeuert haben, war richtig cool. Es ist auch super, dass die Jungen im Verein Vorbilder haben“, betonte 400-m-Spezialistin Gogl-Walli, die mit 603 Punkten vereinsintern die meisten zu diesem Erfolg beisteuerte.