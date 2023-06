Ein tierisches Erfolgsgeheimnis

Sensationeller Erfolg für Österreichs 3×3-Baskteballerinnen bei der Heim-WM Wiener Rathausplatz. Mit dem 13:10 gegen Frankreich steht das Team um die Schörflingerin Sarah Sagerer hochverdient als Gruppensieger fest und steht somit im Viertelfinale.

„Wir haben gewusst, dass alles möglich ist“, erklärte Sagerer. Die vor allem den Teamgeist für die tollen Ergebnisse verantwortlich macht: „Wir spielen mit ganz viel Freude und gehen füreinander durchs Feuer. Das merkt man dann auch auf dem Platz.“

Abseits des Courts schöpft die 27-Jährige vor allem Kraft aus der gemeinsamen Zeit mit der Familie. Ihr ganz besonderes Erfolgsgeheimnis ist aber erst knapp zwei Jahre alt.

Kater „Ford“ begleitet die Profisportlerin zu fast all ihren Engagements. So standen für Sagerer und ihren tierischen Glücksbringer schon reisen durch ganz Europa auf dem Programm. Polen, Italien, Belgien. „Ford“ war immer an ihrer Seite.

„Er hat schon genug Reiseerfahrung“, verriet Sagerer und ergänzte: „Bei meinem Klub in Italien hatte ich sogar einen eigenen Aufpasser, der sich während der Auswärtsspiele um Ford gekümmert hat.“

Von Christian Baumberger