Ein unvergesslicher Sprung ins kalte Wasser

Österreichs Fußball-Frauen absolvieren aktuell auf Malta den ersten Lehrgang des Jahres, am Freitag und am Dienstag (jew. 18/live ORF Sport+) stehen erste Kräftemessen mit den Niederlanden auf dem Programm. Erstmals als Legionärin beim ÖFB-Team mit dabei ist die Oberösterreicherin Annabel Schasching, die im Winter von Sturm Graz zu Freiburg gewechselt war.

Am 4. Februar feierte die 20-Jährige ihr Debüt in der deutschen Bundesliga ausgerechnet gegen Tabellenführer Wolfsburg und stand auch in der Startformation. „Ich wurde da ins kalte Wasser geworfen“, schmunzelte Schasching.

„Aber es war cool, das erste Bundesligaspiel gleich gegen so ein Topteam zu spielen. Unabhängig vom Ergebnis (0:4) ist das ein Match, das mir in Erinnerung bleiben wird.“ Im zweiten Spiel durfte sie als Joker über ein 3:1 gegen Meppen jubeln.

Das Einleben in der neuen Stadt und im Verein erleichterte ihr ÖFB-Kollegin Lisa Kolb (ebenfalls aus OÖ, gegen Meppen in der Startelf), mit der sie im ersten Monat auch eine WG gebildet hatte.

Von der höheren Trainingsintensität und dem besseren Niveau will Schasching auch im Nationalteam profitieren. Dem Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld stellt sie sich selbstbewusst. „Ich fühle mich als junge Spielerin, will aber auch Verantwortung übernehmen.“

Dass die gebürtige Innviertlerin aus St. Aegidi das trotz ihres Alters schon kann, bewies sie als Kapitänin von Sturm. Jetzt gelte es „Erfahrungen zu sammeln, der Rest wird sich ergeben.“