Eine Faszination seit Kindheitstagen

Als kleiner Bub stand er mit leuchtenden Augen an der Strecke, vor exakt 20 Jahren gab er in einem Audi 90 Quattro sein spontanes Debüt und mittlerweile ist Martin Fischerlehner nicht nur Teilnehmer, sondern mit seinem Fahrradgeschäft auch treuer Sponsor der Jännerrallye.

„Diese Rallye ist verrückt, mit Abstand die schwierigste in Österreich“, schwärmte der 47-Jährige. Und was war sein Highlight in den 20 Jahren? „Vor elf Jahren hatte uns keiner auf der Rechnung und plötzlich waren wir nach vier Sonderprüfungen Erster.“

Am Ende ließen die gebrauchten Reifen aber zu stark nach und der Lokalmatador beendete die Rallye auf Platz sieben. „Damals führte die Strecke direkt an unserem Haus in St. Oswald bei Freistadt vorbei, das war schon besonders“, erzählte Fischerlehner.

Rippenbruch bei Crash

Dieser Abschnitt wird mittlerweile zwar nicht mehr gefahren, aber die Platzierung soll bei der 36. Auflage des Traditionsrennens von 5. bis 7. Jänner eine ähnliche werden — obwohl die Vorbereitung nicht nach Wunsch lief. Bei der 3-Städte-Rallye brach sich „Fischi“ eine Rippe, beschädigte seinen Ford Fiesta R5.

„Langlaufen geht schon schmerzfrei, das Auto wird am 28. Dezember fertig. Es geht sich alles aus“, beruhigte Fischerlehner, der mit Co-Pilotin Catharina Schmidt an den Start gehen wird. Und dessen Herz beim Blick aus dem Fenster seines Hauses lacht. „30 Zentimeter Schnee, dieses Wetter wünschen sich Fahrer und Zuschauer.“

Von Tobias Hörtenhuber