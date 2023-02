Eine Sportart im Aufschwung

Über 20 Jahre lang verlieh Gerold Rachlinger dem Linzer Eishockey als Hallensprecher eine Stimme, hatte dazu in der Organisation der Black Wings seit Gründung großen Anteil daran, dass in der Landeshauptstadt das Puck-Fieber grassiert.

Die Stimme in der Eishalle ist zwar verklungen, dafür ist der 51-Jährige nun das Gesicht des österreichischen Floorballverbandes und hauptverantwortlich dafür, dass der Sport aktuell einen großen Aufschwung erlebt.

„Floorball ist wie Eishockey, nur ohne Eis, mit niedrigeren Banden und etwas abgeänderten Regeln“, erklärte der Linzer, der sich seit 2016 im Verband engagiert und seit Jahresbeginn hauptamtlich als Generalsekretär aktiv ist.

In den letzten Jahren erlebte Floorball, das früher vor allem unter dem Namen Unihockey bekannt war, einen regelrechten Boom. 4500 Aktive jagen in 70 Vereinen quer durch das Land der kleinen Plastikkugel nach.

„Die Klubs werden quasi monatlich mehr, vor allem in Oberösterreich“, erzählte Rachlinger, der sich im Verband auch um die Instruktoren-Ausbildung kümmert, selbst die Lehrgänge abhält.

„Vor allem in den Schulen ist der kostengünstige Sport sehr beliebt und wir stellen diesen als Verband auch gratis Startersets zur Verfügung“, verriet er. Die Arbeit trägt jedenfalls bereits Früchte. Kürzlich qualifizierte sich etwa das U19-Nationalteam der Herren in Salzburg für die Europameisterschaft im April in Dänemark.

Von Christian Baumberger