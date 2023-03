Eine stete Abwärtsentwicklung

In der letzten Runde der letzten Saison ist die SV Guntamatic Ried mit einem verkrampften 1:1 in Hartberg sprichwörtlich von der Schaufel gesprungen und hat damit den tiefen Fall in die 2. Liga abwenden können.

Doch zum Besseren hat sich danach nichts gewandelt, es wurde weitergewurschtelt, der Abwärtstrend der Innviertler ging unvermindert weiter und gipfelte letzte Woche in der Entlassung von Trainer Christian Heinle. Zu spät, wie manche Beobachter der Innviertler meinen.

Heinles Punkteschnitt: Nur noch 0,75 pro Spiel

Der Blick auf die Punktestatistik bestätigt dies: In 33 Bundesliga-Spielen wurden unter Heinle nur 30 Punkte erobert, was einem mageren Schnitt von 0,91 entspricht. Noch auffälliger wird die Statistik, wenn man sich Heinles erste, interimistische Periode als Ried-Trainer anschaut.

Damals, im Herbst 2021 holte er immerhin zwölf Zähler aus neun Matches (Schnitt 1,33), ehe er wieder ins zweite Glied zurücktrat. Weil unter Robert Ibertsberger im Frühjahr 2022 durchschnittlich auch nur genau einen Punkt pro Spiel (insgesamt neun aus neun) eingefahren wurde, übernahm im April 2022 erneut Heinle. Mit überschaubarem Erfolg, wie seitdem 18 Zähler aus 24 Partie, was einen Schnitt 0,75 Punkte ergibt, belegen.

Die Sorgen unter Heraf hätte man jetzt gerne

Kein Vergleich zu seinem ersten Vorgänger Andreas Heraf, der es in 21 Matches durchschnittlich auf 1,67 Zähler (35 aus 21) brachte – den Klub-Verantwortlichen aber zu defensiv und ergebnis-orientiert spielen ließ. Sorgen, die man jetzt nur zu gerne hätte. Es lohnt sich aber auch, bei Heraf genauer hinzuschauen.

Aus den ersten zehn Bundesliga-Matches holte er (in der Qualifikationsrunde) im Frühjahr 2021 nämlich starke 17 Punkte (Schnitt 1,7), in die neue Saison 2021/22 startete er dann nur noch mit zwölf Punkten aus den ersten neun Runden (Schnitt 1,33), ehe ihn Kehlkopfprobleme zu einer Pause zwangen. An deren Ende stand die überraschende Trennung.

Fakt ist, dass es seit der zweiten Phase der Amtszeit von Heraf erst langsam, dann immer mehr und stetig, bergab geht. Insider orten als eines der Probleme (neben dem zweifelsohne) qualitativ limitierten Kaders die fehlende körperliche Top-Kondition.

Einige Indizien für konditionelle Mängel

„Ried war immer dann gut, wenn wir voll fit waren und über 90 Minuten marschieren könnten. Des fehlt derzeit“, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Wie auch, dass oft nur einmal täglich trainiert wurde und Einheiten am Platz meist nur 60 Minuten dauerten. Interessant sind in diesem Zusammenhang diese Statistiken.

In der laufenden Saison erzielten die Innviertler zehn ihrer ohnehin nur 14 Tore in Hälfte eins. Kein einziges Match konnten sie nach der Pause in einen Sieg verwandeln, dafür gaben sie mehrere Spiele komplett oder zumindest teilweise aus der Hand.

Und in den letzten 52 Bundesliga-Matches konnten sie nur einen einzigen Pausenrückstand in einen Sieg verwandeln — im November 2021 gegen die Admira (2:1 nach 0:1). Und einmal wurde aus einem 0:2 gegen WAC ein 3:3. Ebenfalls im Herbst 2021. Lang ist’s her.

Darum bleibt Senft optimistisch

Fazit: Ein schweres Erbe für Maximilian Senft. Wissend, dass Fußball ein Ergebnissport ist, hat er den Optimismus aber nicht verloren. Was ihn zuversichtlich stimmt? „Ich sehe eine Mannschaft, die nicht nach Ausreden sucht und extrem engagiert arbeitet.“ Grundsätzlich will er „die Ärmel hochkrempeln“ und mit „veränderten Verhaltensweisen unsere Stärken zur Geltung bringen.“ Dabei denkt er an Aggressivität, Standardsituationen, Wucht in den Kontern, Speed, Intensität im Pressing.

Und die Punktehalbierung sowie die Länderspielpause, in der man konditionell nachlegen muss, könnten auch helfen, den Turnaround doch noch zu schaffen. Oder wie es Regisseur Stefan Nutz ausdrückte: „Der neue Trainer hat neuen Schwung gebracht. Wir sind ein verschworener Haufen, der zusammenhält und hart arbeitet, um da rauszukommen.“ Noch fehlen ja gerade einmal zwei Punkte auf Altach und drei auf Hartberg.