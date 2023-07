Einfache Formel: Am Ende gewinnt Red Bull

So lässt sich der legendäre Spruch von Englands früherem Weltklasse-Torjäger Gary Lineker, einst über Fußball und Deutschland getroffen, derzeit auf die Königsklasse des Motorsports einfach, aber treffend ummünzen.

Denn angeführt vom überragenden Max Verstappen dominiert der österreichische Rennstall das Geschehen in der Königsklasse des Motorsports derzeit nach Belieben. Zumal als Extrafaktor dann eben auch noch Doppel-Weltmeister Max Verstappen im Cockpit sitzt. Die Zahlen, die Red Bull und Verstappen abliefern, sind für die Konkurrenz in der Tat beängstigend.

Erfolge: Der Niederländer, der in Spielberg schon am Samstag im Sprint vor Teamkollege Sergio Perez triumphiert hatte, gab sich auch im Grand Prix keine Blöße und feierte seinen 42. Rennsieg, den siebenten in dieser Saison und den vierten in Folge. 42 Siege ergeben Rang fünf im ewigen Ranking, es führt Lewis Hamilton (103).

McLaren-Bestmarke in Griffweite

Siegesserie: Für Red Bull war es der 101. Triumph in der Formel 1 und schon der zehnte en suite. Damit haben die Bullen am kommenden Sonntag im englischen Silverstone die Chance, die Bestmarke von McLaren aus dem Jahr 1988 von elf Siegen hintereinander einzustellen. „Ein überragendes Rennen, ein toller Tag, ich habe ihn sehr genossen“, strahlte der überlegene WM-Leader.

König des Rings: In Spielberg hat Verstappen damit schon zum fünften Mal gewonnen, Platz zwei in diesem Ranking nimmt Alain Prost (drei Siege) ein.

Sprint-Kaiser: Von nunmehr acht Sprintrennen in der Formel 1 hat der Titelverteidiger vier gewonnen, Valtteri Bottas kann zwei Sprintsiege aufweisen.

Schnellste Rennrunden: Kurz vor Schluss nutzte Verstappen seinen großen Vorsprung für einen Extra-Boxenstopp, um gegen den Willen des Teams neue Reifen abzuholen und auch noch die schnellste Runde abzustauben — zum 25. Mal in seiner Karriere. „Jetzt schläft er gut“, lachte Motorsportberater Helmut Marko im ORF-Interview. „Wir wollen ja, dass unsere Fahrer glücklich sind.“ Damit holte Verstappen den achtplatzierten Mika Häkkinen ein. In Führung in dieser Wertung ist übrigens Michael Schumacher (77).

Pole Positions: Auch in dieser Wertung ist der 25-Jährige in den Top 10 angekommen, mit nunmehr 26 liegt er, ebenfalls ex aequo mit Häkkinen, auf Rang 10. In Front: Hamilton (103).

Die Statisten und ein großes Ärgernis

Fazit: Verstappen degradiert die Konkurrenz förmlich zu Statisten. Dabei holte Charles Leclerc für Ferrari mit Rang zwei den erst zweiten Podestplatz der Saison. RB-Kollege Sergio Perez, im Sprint Zweiter, raste von Startplatz 15 noch auf Rang drei. Und Lando Norris (5.) gab im McLaren ein kräftiges Lebenszeichen, wurde zum Fahrer des Tages gekürt.

Das große Ärgernis am Wochenende waren freilich die Track Limits, die oft überfahren wurden und in etlichen 5-Sekunden-Zeitstrafen endeten. Nur Verstappen hatte damit gar keine Probleme, was Marko veranlasste, dessen Fahrt als „Nachmittagsjause“ zu bezeichnen.