„Endlich daheim Rennen fahren“

„Die Form ist richtig gut und ich freue mich, endlich daheim Rennen zu fahren“, blickt OÖ-Radprofi Tobias Bayer sehnsüchtig der am Sonntag in Dornbirn startenden 72. Österreich Rundfahrt entgegen.

Die fünf Teilstücken durch das ganze Land — die 4. Etappe endet in Steyr — nimmt der 23-Jährige aus Straß im Attergau mit seinen Alpecin-Kollegen ambitioniert in Angriff: „Ich möchte mich selber zeigen, gute Etappenergebnisse einfahren und dann sieht man wofür es in der Gesamtwertung reicht.“

„Zwei Traumziele“

Neben Alpecin stehen mit Ineos, Jayco AlUla und UAE drei weitere World-Tour-Mannschaften am Start. „Die Rundfahrt ist extrem stark besetzt, aber ich denke wir haben gute Außenseiterchancen auf den ein oder anderen Erfolg“, meinte Teammanager Dominik Hrinkow, dessen Steyr-Equipe mit Jonas Rapp, dem Bundesliga-Führenden Jaka Primozic und Edward Ravasi heuer „in der Spitze noch einmal breiter aufgestellt ist“.

Gut vorbereitet für das Saisonhighlight sind auch die sieben Fahrer vom Team Felbermayr-Simplon Wels. „Bei allen zeigt die Leistungskurve nach oben und Ricci (Riccardo Zoidl/Anm.) fuhr etwa zuletzt im Training Karriere-Bestwerte“, veranschaulichte der Sportliche Leiter Rupert Hödlmoser, der mit den Messestädtern „zwei Traumziele“ definierte: Etappensieg und Podium in der Gesamtwertung. „Die Leistungsdichte ist enorm und es ist meiner Meinung nach, die offenste Rundfahrt seit Jahren.“

Von Daniel Gruber