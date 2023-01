Engagement ist so gut wie sicher

Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Christoph Peschek seine Unterschrift unter den Vertrag als neuer Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten Blau-Weiß Linz setzt.

„Wir sind uns zwar noch nicht einig, aber auf einem guten Weg in diese Richtung“ bestätigte Klub-Vorstand Sargon Mikhaeel, in dessen Linzer Werbeagentur Freitagvormittag die finalen Gespräche über die Bühne gehen.

„Vorfreude“ bei Peschek

Dem Vernehmen nach soll sich Peschek, der nach Rapids Blamage in der Qualifikation zur Conference-League gegen den schweizer Zweitligisten Vaduz im Sommer von seinem Amt als Geschäftsführer in Hütteldorf zurücktrat, im Rennen um den Posten in Linz etwa gegen Ex-ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner durchgesetzt haben.

„Peschek hat sich relativ schnell als unser Favorit herauskristallisiert“, erklärte der Blau-Weiß-Vorstand. Der 39-jährige Wiener selbst bestätigte auf VOLKSBLATT-Anfrage die finalen Verhandlungen.

„Ja, ich kann bestätigen, dass es am Freitag ein weiteres Treffen in Linz geben wird und ich freue mich sehr darauf“, erklärte Peschek, der vor allem im Hinblick auf die Vermarktung des neuen Stadions wohl ein Glücksgriff für Blau-Weiß wäre. Schon bei Rapid war der Manager federführend an der Vermarktung des 2016 eröffneten Allianz-Stadions beteiligt.

„Wir haben immer gesagt, dass wir speziell nach der Pensionierung von Stefan Reiter nicht nur sportlich, sondern auch in der Struktur wachsen müssen“, verriet Mikhaeel und ergänzte: „Christoph Peschek könnte uns da mit Sicherheit enorm weiterhelfen.“

