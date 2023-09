Erfolgreiche Premiere des UNIQA Ninja-Cups

Angelehnt an das TV-Format „Ninja Warrior“, bei dem ein Parcours mittels Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer überwunden werden muss, fand in der Trendsporthalle ZERO Limits der erste UNIQA Ninja-Cup powered by SPORTUNION statt.

Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler folgten der Einladung. Es standen sechs Teams bestehend aus drei ausgewählten „Ninjas“ aus vier Schulen am Start. Ziel war es einen Hindernis-Parcours so schnell und so fehlerfrei wie möglich zu überwinden. Dabei wurden die Teilnehmer von ihren Klassenkolleginnen und -kollegen lautstark angefeuert.

Im Finale wurde es besonders spannend und schließlich freute sich das Team „Sauerrams“ aus dem Ramsauergymnasium über den ersten Platz. „Mit derartigen Formaten möchten wir die Jugendlichen zu mehr Bewegung motivieren und an neue spannende Sportarten heranführen. Die Trendsporthalle ZERO Limits bietet hierfür die perfekten Voraussetzungen. Dabei möchten wir uns auch bei unserem Partner UNIQA bedanken, die derartige Veranstaltungen stets unterstützen“, betonte Franz Schiefermair, Präsident der SPORTUNION Oberösterreich.

Bewegter Vormittag und Side-Events

Ebenfalls vor Ort, um der Premiere des UNIQA Ninja Cups beizuwohnen, waren Landesdirektor der UNIQA Oberösterreich Alexander Schinnerl, Vizebürgermeister Martin Hajart und Fachinspektor für Bewegung und Sport der OÖ Bildungsdirektion Fritz Scherrer. Auch sie zeigten sich begeistert von der Veranstaltung und waren sich einig, dass die Jugendlichen großartige Leistungen gezeigt haben und, dass Bewegung viel Spaß machen kann. Nicht nur die Ehrengäste zeigten sich begeistert, sondern auch den Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer bereitete der bewegte Vormittag Freude. Es war eine willkommene Abwechslung im Schulalltag.

Neben dem Parcours als Hauptevent warteten auf die Jugendliche weitere sportliche Stationen, bei denen sie sich austoben und verschiedene Sportarten, wie Boxen, Breaking, Parkour & Freerunning, Judo und Akrobatik, testen konnten. Highlight war auch ein Flugsimulator mit dem die Schülerinnen und Schüler gefühlt durch die Lüfte schweben konnten.

„Es ist wichtig den Jugendlichen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten anzubieten und ihnen die Chance zu geben eine Sportart zu entdecken, die sie in Zukunft mit Leidenschaft ausüben möchten. Durch spielerische Angebote, wie dem Ninja Cup und auch unserem Trendsportfestival wird der Zugang zu unseren Vereinen und deren sportlichem Angebot erleichtert“, erklärte Schiefermair.