Erster Ligatreffer von Arnautovic reicht Inter Mailand nicht

Marko Arnautovic hat nun erstmals auch in der Liga für Inter Mailand getroffen. Beim 1:1 (1:1) in Genua kassierte der Tabellenführer jedoch einen Rückschlag im Titelrennen. Der ÖFB-Teamspieler erzielte per Abstauber nach einem Stangentreffer von Nicolo Barella das 1:0 (42.) aus dem Nichts. Während seines ersten Engagements in Mailand (2009-2010) hatte der Wiener in jungen Jahren in der Serie A nicht angeschrieben.

Arnautovic, der für Inter im Herbst meist den „Joker“ gab, hatte Ende November beim 3:3 gegen Benfica in der Champions League seinen einzigen Saisontreffer erzielt. Die „Nerazzurri“ blieben am Freitag gegen den Tabellenzwölften ohne Lautaro Martinez offensiv harmlos. Verfolger Juventus könnte am Samstag im Heimspiel gegen AS Roma (6.) bis auf zwei Punkte heranrücken. Arnautovic wurde nach 70 Minuten gegen Alexis Sanchez ausgewechselt.

Meister Napoli (7.) kam zuhause gegen Monza (11.) nicht über eine Nullnummer hinaus. Nach 18 Runden haben die Süditaliener nur acht Siege am Konto. Valentino Lazaro verlor mit Torino 0:1 bei Fiorentina.