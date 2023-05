Erstes Highlight für OÖ-Profis

„Ladies first“ heißt es am Sonntag (7, live ORF Sport+) bei der 20. Triathlon-Mitteldistanz in St. Pölten, springen die Profi-Frauen 20 Minuten vor den Herren in den Viehofener See.

Mit Matthias Hohlrieder und Rafael Lukatsch starten auch zwei OÖ-Asse in Niederösterreich in ihre Saison und nehmen die 1,9 km Schwimmen, 90 km am Rad sowie den abschließenden Halbmarathon in Angriff.

Lesen Sie auch

„Schlägereien“ im Wasser

„Auch wenn der Fokus auf der Langdistanz in Kärnten (18. Juni/Anm.) liegt, ist es für mich ein erstes Saison-Highlight“, betonte Hohlrieder, der bereits über St. Pölten-Erfahrung verfügt. 2021 wurde der 29-jährige Steyrer 29. und im Vorjahr (15.) kosteten Wechselfehler einige Ränge. „Vielleicht sind aller gute Dinge drei“, nimmt Hohlrieder eine Top-10-Platzierung ins Visier.

Damit wäre auch Lukatsch, der in seine erste komplette Profi-Saison geht, zufrieden. „Das erste Rennen im Jahr ist immer ein bisschen eine Überraschung. Man weiß nicht, wie die anderen drauf sind“, erklärte der 24-jährige Eferdinger, der im Vorjahr seine Altersklasse in St. Pölten gewonnen hatte und Gesamt-17. geworden war.

Dennoch hat diese Leistung aufgrund der unterschiedlichen Charakteristik und Intensität in einem Profi-Rennen nur wenig Aussagekraft.

„Ich habe in Zell am See gesehen, wie es am Start abgeht und war von den Schlägereien im Wasser schon überrascht. Der Erste, der beim Schwimmen einen Millimeter nachgibt, kassiert richtig“, veranschaulichte Lukatsch, der sich dennoch auf das Kräftemessen mit Titelverteidiger Nico Mann, Weltstar Sebastian Kienle (beide D) oder Österreichs Olympiastarter und mehrfachen Staatsmeister Lukas Hollaus freut.

Von Daniel Gruber