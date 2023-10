Erstes NHL-Tor von Rossi bei Minnesota-Niederlage

Der Vorarlberger Marco Rossi hat am Samstag sein erstes Tor in der NHL erzielt. Der Premierentreffer des 22-jährigen Stürmers half Minnesota in Toronto aber nicht zum Sieg. Die Wild unterlagen mit 4:7 bei der nächsten Show von Auston Matthews, der im zweiten Saisonspiel der Maple Leafs erneut einen Hattrick folgen ließ. Rossi versenkte in seinem 23. NHL-Spiel im zweiten Drittel einen Abpraller akrobatisch volley zum 3:4.

„Das fühlt sich wirklich gut an“, betonte Rossi. Er hatte bereits beim 2:0 gewonnenen Saisonauftakt daheim gegen Florida kurz als Torschütze gefeiert. Sein Treffer wurde aber nach einer erfolgreichen Trainer-Challenge wegen Abseits aberkannt. Diesmal hatte er mehr Glück, das Spielgerät erhält einen Ehrenplatz. „Das ist natürlich ein sehr spezieller Puck, der sicher aufbewahrt wird, denn schon als Kind habe ich davon geträumt, ein Tor in der NHL zu erzielen“.

Einen möglichen Doppelpack verhinderte im weiteren Spielverlauf Toronto-Goalie Ilja Samsonow mit einer Glanzparade. „Ich hatte sogar noch eine Chance auszugleichen. Das ist mir nicht gelungen“, sagte der Stürmer und bedauerte den Ausgang der Partie. „Wir hätten das Spiel noch drehen können. Das ist frustrierend. Wir müssen im nächsten Match noch besser spielen.“ Dieses bestreitet Minnesota am Dienstag in Montreal. Nach Anlaufschwierigkeiten möchte Rossi in dieser Saison den Durchbruch in der besten Eishockey-Liga der Welt schaffen.

NHL-Ergebnis vom Samstag: Toronto Maple Leafs – Minnesota Wild (mit Rossi/1 Tor) 7:4