Erstes WM-Spiel, erster Sieg: Traum-Debüt für Fußball-Frauen

Österreichs U20-Frauen-Nationalteam ist mit einem hart erkämpften Sieg gegen Ghana in die Fußball-Weltmeisterschaft in Kolumbien gestartet. Dank Toren von Hannah Fankhauser (12.) und Nicole Ojukwu per Hand-Elfmeter (71.) nach VAR-Intervention siegten die Österreicherinnen am Montag (Ortszeit) vor 1.400 Zuschauern in Bogota mit 2:1 (1:0).

Die in der zweiten Halbzeit überlegenen Ghanaerinnen erzielten in der Nachspielzeit durch Stella Nyamekye (91.) nur noch das Anschlusstor. In der zwölfminütigen Nachspielzeit spielte Österreichs Auswahl das Resultat über die Zeit. Für die Frauen-Sparte des ÖFB war es vor den Augen von Sportdirektor Peter Schöttel der erste Sieg bei einer WM-Endrunde überhaupt. Zur Spielerin des Spiels wurde Torfrau Mariella El Sherif gewählt.

„Das fühlt sich richtig gut an, unglaublich. Ich denke, es war nicht unser bestes Spiel mit Ball, aber wir haben versucht, das Spiel von Beginn an zu kontrollieren. Das frühe Tor hat da gutgetan. Nach dem Elfmeter hätten wir den Sack zu machen können, vielleicht müssen. So ist es am Ende noch einmal sehr spannend geworden“, sagte Teamchef Markus Hackl über das Spiel.

Auch Kapitänin Chiara D´Angelo wear zufrieden: „Wir sind alle richtig happy, dass wir gewonnen haben. Das Spiel war – vor allem in der zweiten Hälfte – nicht einfach und wir hätten es früher entscheiden müssen. Das Einzige, was zählt, ist am Ende der Sieg. Ich muss sagen, man wird es erst mit ein wenig Abstand realisieren, dass es der erste WM-Sieg eines Frauen-Nationalteams war, weil die Emotionen jetzt noch sehr hoch sind. Ich glaube, für die Stimmung ist es richtig wichtig, dass wir heute den Auftaktsieg geholt haben. Wir haben aber auch gesehen, woran wir noch arbeiten müssen.

Weiter geht es für die Österreicherinnen am Freitag (3.00 Uhr MEZ/live ORF Sport +) gegen Neuseeland, am kommenden Montag steht zum Gruppen-Abschluss die Partie gegen Japan an. Die Japanerinnen gewannen ihr Auftaktspiel gegen Neuseeland mit 7:0. Jeweils die Top zwei der insgesamt sechs Gruppen schaffen den Aufstieg ins Achtelfinale, auch die vier besten Dritten kommen weiter.