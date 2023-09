Erstmals ist jedes Spiel zu sehen

Eishockey-Liga weitet vor Saisonstart am Freitag Streaming-Angebot aus

Auch wenn es das Wetter samt der noch immer hohen Temperaturen nicht ganz vermuten lässt, die nächste Eiszeit steht unmittelbar bevor und die Eishockey-Liga startet in die neue Saison. Während die Linzer Black Wings zum Auftakt nach Laibach müssen und am Sonntag Villach empfangen, gelang der Liga ein längst überfälliger Schritt in der Vermarktung.

Und zwar werden in dieser Spielzeit zusätzlich zu den Livespielen im Free-TV auf Puls24 sämtliche Matches der Klubs auf einer zentralen Plattform kostenpflichtig gestreamt und kann jeder Fan in jedem Duell seinem Team vor dem Bildschirm die Daumen drücken.

„Das bringt uns als Produkt sicher ein großes Stück weiter“, erklärte der Ebenseer Liga-Manager Christian Feichtinger und ergänzte: „Das Projekt war ein weiter Weg.“ Die Zahlen aus der Vorsaison sind jedenfalls beeindruckend. 170.000 Fans verfolgten die Play-offs live in den Hallen, dazu wurden via Streaming-Plattform rund 650.000 Stunden Eishockey gesendet. „Damit sind wir in Europa ein Vorzeigeprojekt“, betonte Liga-Präsident Jochen Pildner-Steinburg.

Und die Liga ließ mit einer weiteren beeindruckenden Zahl aufhorchen. Quer durch die vier teilnehmenden Länder (Österreich, Italien, Ungarn, Slowenien) wurde in der abgelaufenen Saison ein Medienwert von satten 87 Millionen Euro erzielt.

Von Christian Baumberger