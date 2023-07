Wenn der LASK auf Blau-Weiß Linz trifft, dann bergen sogar Testspiele besondere Brisanz. So auch am Sonntag (17) beim 1. Linz AG Frauen-Fußball-Derby in der Raiffeisen Arena: Bis Freitag waren knapp 3000 Tickets verkauft, den Rekord im heimischen Damen-Klubfußball hatte der LASK bei der Stadion-Eröffnung (3500) aufgestellt.

„Es geht gleich ans Eingemachte“, weiß Adis Besic, Neo-Trainer der SPG Blau-Weiß/Kleinmünchen. „Mit dem ersten Test wartet ein Highlight-Spiel in einem unglaublichen Stadion, das kannst du dir nicht besser erträumen.“

Der 36-Jährige übernahm den Posten beim Bundesligisten von Langzeitcoach Gerald Reindl. Kapitänin Katharina Reikersdorfer, die den Sprung in die zweite deutsche Liga nach Ingolstadt schaffte, und Torfrau Julia Zangerl (Auslandsstudium USA) sind nicht mehr dabei. Die bisherigen Eindrücke stimmen Basic aber sehr zuversichtlich.

„Es ist eine super Basis da, alle sind sehr wissbegierig, fokussiert und ziehen voll mit.“ In der Liga wolle man von Spiel zu Spiel schauen und den Klassenerhalt schaffen. „Wenn das erreicht ist, stehen die Türen nach oben offen.“

Der LASK befindet sich in der zweiten Vorbereitungswoche. Nach dem Aufstieg in die 2. Liga verließ Torjägerin Lisa Feilmayr den Verein. „Das hatte zeitliche Gründe. Sie ist Polizistin, in der 2. Liga wird aber viermal pro Woche trainiert“, verriet Trainer Benjamin Stolte, der dafür auf Torfrau Andrea Gurtner, Stürmerin Alexandra Raissa Mateus Soares und Rückkehrerin Jana Öhlinger bauen kann.

Nun rüsten sich die Linzerinnen für die Aufgaben in der 2. Liga. Man wolle intensiver gegen den Ball arbeiten, noch mehr nach vorne verteidigen, erklärte Stolte, der weiß: „Es werden mehr Spiele auf Augenhöhe sein, wo Kleinigkeiten entscheiden.“

