„Es gibt nichts Größeres als Bayern“

Jungpapa David Alaba, der kürzlich zum zweiten Mal Vater wurde, Kevin Danso und Marcel Sabitzer absolvierten mit den Fitnesstrainern Extra-Einheiten.

Ansonsten hatte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick beim Training am Montag des Fußball-Nationalteams alle Kaderspieler zur Verfügung, ist die Vorbereitung auf die Spiele im Rahmen der EM-Quali am Samstag in Brüssel gegen Belgien und am Dienstag in Wien gegen Schweden in vollem Gange.

Mittendrin natürlich auch Neo-Bayer Konrad Laimer, dessen Wechsel an die Isar erst letzte Woche offiziell wurde. „Unterschrieben habe ich schon während des Frühjahrs, die Klubs haben sich aber darauf verständigt, dass wir das erst nach der Saison kommunizieren“, erklärte Laimer.

Coach nicht entscheidend

Es sei nach sechs „wunderschönen Jahren bei Leipzig“ nun Zeit für einen neue Herausforderung. „Für mich gibt es nichts Größeres, als für die Bayern zu spielen. Das ist ein Verein, der immer die höchsten Ziele erreichen will, so wie ich“, sagte der 26-Jährige.

Der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel habe in den Überlegungen keine Rolle gespielt, obwohl der Vertrag dem Vernehmen nach zu diesem Zeitpunkt bereits unterschrieben war.

„Man wechselt ja zu einem Verein, nicht zu einem Trainer“, betonte der Ex-Bulle, der laut eigenen Angaben schon seit der frühen Kindheit mit Deutschlands Rekordmeister sympathisiert: „Ich hatte schon das ein oder andere Bayern-Dress im Schrank hängen.“ An den Diskussionen um seine zukünftige Position will sich Laimer nicht beteiligen: „Ich fühle mich zwar im Mittelfeld am wohlsten, aber ich werde dort spielen, wo mich der Trainer aufstellt.“

Die Welt zu Gast in Oberösterreich

Die heimischen Fußball-Feinschmecker kommen auch in diesem Sommer wieder voll auf ihre Kosten. Zahlreiche namhafte internationale Topteams, darunter etwa Eintracht Frankfurt, PSV Eindhoven, RCD Mallorca oder Slovan Bratislava, absolvieren mit ihren Trainingscamps die wohl wichtigsten Tage der Saisonvorbereitung an zehn verschiedenen Standorten in Oberösterreich.

Mit rund 15.000 Nächtigungen wird dabei eine Wertschöpfung von rund drei Millionen Euro erzielt. Die Bilder, die durch die Klubs und Medien in ganz Europa zu sehen sein werden, sind dabei noch nicht berücksichtigt.

„Wir haben uns durch die perfekte Abwicklung der Trainingslager in den letzten Jahren international einen tollen Namen gemacht. Die Qualität, die wir hier bieten können, spricht sich eben herum“, erklärte Sport- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner und ergänzte: „Die Konzepte machen sich immer mehr bezahlt. Wir ernten nun, was wir durch großzügige Investitionen in eine Top-Infrastruktur seit Jahren säen.“

Rund 40 Spiele geplant

Nachsatz: „Für das Sportland Oberösterreich sind die prominenten Teams eine große Auszeichnung.“ Besonders punkten konnte das Bundesland dabei mit der Gastfreundlichkeit. Eine kürzlich durch eine Buchungsplattform im Internet durchgeführte Umfrage sah Oberösterreich in puncto Gastfreundlichkeit unter 240 Urlaubsregionen der Welt auf dem dritten Platz. Das freut nicht nur die Teams selbst, sondern auch die Anhänger der Vereine, die ihren Herzensklubs wieder in Massen folgen werden. „Das ist ein Segen für die Region“, betonte Hotelier Horst Dilly, der in seinem Haus in Windischgarsten unter anderem die Teams aus Frankfurt, Eindhoven und von 1860 München beherbergen wird. Rund 40 Testspiele sind im Zusammenhang mit den Sommer-Camps geplant.

Apropos Testspiel: Bestätigen wollte es am Montag (noch) niemand, das für den 7. September geplante Vorbereitungsmatch des ÖFB-Nationalteams gegen Moldawien wird aber aller Voraussicht nach in der Linzer Raiffeisen Arena über die Bühne gehen.

Von Christian Baumberger aus Windischgarsten