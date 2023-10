„Es ist immer etwas Besonderes“

Linz gegen Salzburg hat im heimischen Eishockey einen eigenen Derby-Charakter. Nicht nur aufgrund der kurzen Anfahrt, der vollen Halle oder dem Wiedersehen mit alten Bekannten — Black-Wings-Kapitän Brian Lebler etwa liehen sich die Salzburger für die Play-offs 2022 aus —wartet das heutige Aufeinandertreffen in der Linz AG Eisarena (19.15) mit Brisanz auf.

„Das Eishockey wird auch härter und schneller. Es ist einfach immer etwas Besonderes“, betonte Linz-Neuzugang Niklas Würschl, der Derbys aus seiner Klagenfurter Zeit bestens kennt.

Prominenz angekündigt

Spannung verspricht auch die Ausgangslage, denn während die Stahlstädter bei ihrem vierten Sieg in Folge zuletzt in Laibach (2:0) erstmals in dieser Saison ohne Gegentor blieben, kassierte der Meister in der Champions Hockey League die vierte Niederlage im fünften Spiel.

„Sie haben in den letzten Begegnungen sehr gut gespielt und wir müssen unser Bestes zeigen, um dort eine Chance zu haben“, erklärte Salzburg-Stürmer Lucas Auer. Für das Schlagerspiel hat sich mit Landeshauptmann Thomas Stelzer und dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger auch Politik-Prominenz angekündigt.