„Es ist wichtig, Möglichkeiten aufzuzeigen“

Mit Benni Raich, dem Ski-Gesamtweltcupsieger 2005/06 konnte ein prominenter Unterstützer für die VOLKSBLATT-TopTalent-Wahl gewonnen werden. Was er den Nominierten rät, erzählte der 44-Jährige im ausführlichen Gespräch.

VOLKSBLATT: Am 24. Oktober wird zum 28. Mal Oberösterreichs TopTalent gekürt. Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht solche Nachwuchs-Förderpreise?

BENNI RAICH: Es ist immer gut, wenn Talente vor den Vorhang geholt werden, sie Unterstützung und Wertschätzung erfahren. Das ist Ansporn, das ist aber auch Vorbild für Kolleginnen und Kollegen. Es ist wichtig, dass man aufzeigt, welche Möglichkeiten im Sport da sind. Das animiert schon viele.

Hat es zu Ihrer Jugendzeit in Tirol Ähnliches gegeben?

Vielleicht nicht so eine Wahl wie jene beim TopTalent, aber es hat schon immer wieder Auszeichnungen gegeben — von den Dachverbänden, vom Verein, von der Gemeinde. Das finde ich eine gute Sache.

Da waren Sie sicher auch des Öfteren dabei.

Ich war bei der Meisterehrung vom Land und auch vom ASVÖ, vom Verein und der Gemeinde habe ich Ehrungen bekommen.

Was haben Ihnen diese Auszeichnungen bedeutet?

Ich bin nicht deswegen Ski gefahren, ich habe einfach den Sport gern gemacht. Natürlich wollte ich Erfolg haben und besser sein als andere. Solche Auszeichnungen waren dann etwas Besonderes, das hat schon gutgetan.

Wir wissen, Talent ist nicht alles im Sport. Haben Sie einen Rat an junge Sportlerinnen und Sportler, speziell an unsere Nominierten beim TopTalent?

Das Um und Auf ist — aus eigener Erfahrung—, dass man ein gutes Umfeld hat. Eine gute Familie und gute Trainer, die einen nach Top-Leistungen vielleicht etwas zurückhalten, aber einen auch anschieben, wenn man vielleicht einmal ein kleines Tief hat. Und vor allem bei Veränderungen immer dranbleiben, die Begeisterung beibehalten.

Und man muss wohl oder übel in anderen Bereichen zurückstecken, will man Erfolg haben, oder?

Es heißt immer, man muss die ganze Jugend opfern für den Sport, den Erfolg. Ich habe das nie so gesehen, auch rückblickend nicht. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich auf etwas verzichten muss, weil ich den Sport mit Begeisterung ausgeübt habe. Natürlich kann man nicht alles machen. Man kann nicht fortgehen und am nächsten Tag ein Rennen bestreiten — zumindest ist das nicht besonders professionell. Selbstverständlich gibt es auch eine Zeit zum Feiern. Aber wenn man sportlich große Ziele hat, muss man sich auf diese auch konzentrieren. Man muss ja nicht alles in der vollen Dosis mitnehmen. Ich habe den Sport immer als Bereicherung gesehen, auch in meiner Jugend.

Sie fördern ja auch Skisportler im „Benni Raich Center“. Erzählen Sie uns bitte etwas darüber.

Im Prinzip geht es von ganz jungen Athleten, die dort Rennfahren lernen, bis hin zu den Masters. Wir haben auch schon 75-, 80-Jährige gehabt. Und es ist ganz schön zu sehen — ob ganz Junge, ganz Alte oder diejenigen dazwischen — am Ende musst du die Leute dort abholen, wo sie stehen, den Leistungsstand akzeptieren und von dort aus verbessern. Das ist sehr spannend.

Nach welchem Motto arbeiten Sie dort?

We love what we do — das was man macht, gern zu machen, das ist ganz wesentlich. Natürlich geht es um die skifahrerische Ausbildung, aber auch Fairness ist ein gelebter Wert bei uns. Ein Skifahrer muss dazu auch Rücksicht auf seinen Körper nehmen, darf nicht immer mit der Brechstange agieren.

Wie schaut die Nachwuchsförderung im Hause Raich aus?

Natürlich ist es in jungem Alter wichtig, dass man vielseitig — polysportiv, wie man so schön sagt — unterwegs ist. Das ist, glaube ich, das Um und Auf. So machen wir es auch in der Rennschule und bei unseren Kindern. Wir probieren in der Familie die unterschiedlichsten Dinge aus. Natürlich sind wir auch froh, wenn sie Skifahren mögen, ob sie dann Rennfahrer werden, das ist noch ganz weit weg.

Aber die Kinder stehen schon fleißig auf Skiern im Winter?

Jaja, logisch (lacht).

Stichwort Winter. Sie waren 2005/06 der letzte rot-weiß-rote Weltcup-Gesamtsieger, der nicht Marcel Hirscher geheißen hat. Wie lange muss die Nation auf einen Nachfolger warten und wem trauen Sie es am ehesten zu, ganz oben zu stehen?

Das kann immer schnell gehen. Gerade wenn ich an Marco Schwarz denke. Der hat sehr große Fähigkeiten. Das hat man gerade in jenem Jahr gesehen, in dem er sich nach der WM in Aare leider am Kreuzband verletzt hat (Februar 2019/Anm.). Für den Gesamtweltcup würde ich ihn fast am stärksten einschätzen. Aber es ist jetzt ausgeglichener vom Kalender her, da haben vielleicht auch ein Vincent Kriechmayr und ein Matthias Mayer ihre Möglichkeiten. Ich hab gehört, sie werden jetzt auch den Riesentorlauf forcieren.

Und Sie begleiten den Weltcup auch heuer erneut als ORF-Experte?

Ab und zu werde ich wieder dabei sein. Ich freue mich schon, wenn es losgeht.

Mit Ex-Ski-Star BENNI RAICH sprach Tobias Hörtenhuber