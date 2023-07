„Es schließt sich damit ein Kreis“

Wie der ganze Verein und seine Fans fiebert Kapitän Michael Brandner der heutigen Eröffnung (ab 16 Uhr) der neuen Heimstätte von Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Blau-Weiß Linz, dem Hofmann Personal Stadion an der Donau, entgegen.

Der 28-jährige Mittelfeldmotor zeigte sich im Gespräch mit dem VOLKSBLATT nicht nur überaus begeistert von der Atmosphäre im Donaupark, sondern ließ auch mit einer Kampfansage an Stadtrivale LASK aufhorchen.

Wie sehr haben Sie dem Tag der Eröffnung herbeigesehnt?

Die Vorfreude ist riesengroß. Die Zeit ist zum Glück schnell vergangen. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als das Thema aufgekommen ist und zu bauen angefangen wurde. Das Ganze jetzt mit der Bundesliga, das ist genau jene Kombination, wie es sich alle im Verein, alle Fans vorgestellt haben.

Haben Sie schon einen Blick in die neue Heimkabine werfen können?

Nein, wir sind genauso gespannt wie alle anderen (lacht).

Das Stadion, besser gesagt die Baustelle, fungierte ja immer wieder als Motivationsspritze im Aufstiegskampf. Wie viel zusätzliche Energie haben die Besichtigungen gegeben?

Das war natürlich eine zusätzliche Motivation. Wir waren auch vor dem letzten Spiel nochmals drinnen. Und sich vorzustellen, dort Bundesliga zu spielen, das war schon sehr, sehr schön.

Sie haben trostlose Kulissen und auch Geisterspiele im riesigen Gugl-Oval erlebt, jetzt sind schon knapp 2000 Abos verkauft.

Der Verein hat alles miterlebt, jetzt ist die Euphorie wieder da. Man kann in Linz wieder mit Stolz sagen, man ist ein Blau-Weißer. Es hat auch die Zeit gegeben, wo man eher belächelt wurde. Jetzt sind wir dort, wo wir es uns verdient haben und wo wir hingehören. Es war ein hartes Stück Arbeit in den letzten Jahren — für alle Beteiligten. Deshalb freut es mich nicht nur für uns Spieler und den Verein, sondern auch für die Fans.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an den 12. August denken?

Linzer Derby (lacht). Natürlich etwas ganz Besonderes. So ein Derby hat immer eigene Gesetze, eine spezielle Atmosphäre — bei der Geschichte zwischen den beiden Vereinen in der Stadt. Aber es sind alle Spiele für uns besonders, das muss man auch sagen. Wir spielen das erste Mal in der Bundesliga. Das Derby ist ein Zuckerl, eine Freude — und wir können Ihnen zeigen, dass wir die Nummer eins in der Stadt sind.

Für Sie persönlich steht nicht die erste Bundesliga-Saison an. Welche Erinnerungen haben Sie noch an das Abstiegsjahr 2016/17 in Ried?

Ich war noch jung, es war eine sehr lehrreiche Zeit, aber nicht so einfach, weil es gegen den Abstieg gegangen ist. Doch es prägt einen, ich will die Zeit nicht missen. Das gehört genauso dazu wie der Erfolg.

Zurück zur Arena. Wie finden Sie die Idee, das Stadion auf einer Lagerhalle zu errichten?

Cool, es ist etwas Besonderes, und dafür steht auch der Verein. Es ist echt ein kleines Schmuckkästchen geworden, nicht alltäglich, einfach einzigartig. Die Lage an der Donau — es ist ein spezieller Ort jetzt mit dem Stadion und es schließt sich damit ein Kreis.

Mit Blau-Weiß-Kapitän MICHAEL BRANDNER sprach Tobias Hörtenhuber