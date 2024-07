Der Oberösterreicher Martin Espernberger hat am Mittwochabend in Paris im olympischen Schwimm-Finale über 200 m Delfin Rang sechs belegt. In 1:54,17 Min. verbesserte der 20-Jährige den auf den Tag genau zwölf Jahre alten, im Olympia-Finale von London von Dinko Jukic aufgestellten österreichischen Rekord um 0,18 Sek. Seine Bestleistung vom Vortages-Semifinale drückte der WM-Dritte von Doha um 0,45 Sek. Gold holte der Franzose Leon Marchand in 1:51,21 Min.

