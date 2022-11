Ex-Radprofi Rebellin im Training von Lkw getötet

Der italienische Ex-Radprofi Davide Rebellin ist am Mittwoch im Training bei Vicenza von einem Lkw erfasst und getötet worden. Der 51-jährige Rebellin war erst heuer zurückgetreten, nachdem er rund drei Jahrzehnte im Profi-Radsport verbracht hatte. Der Unfall ereignete sich am späten Vormittag in Montebello Vicentino. Rebellin war sofort tot, wie die Lokalzeitung „Il Gazzettino“ berichtete. Der Lkw-Fahrer beging Fahrerflucht, nach ihm wurde gefahndet.

Rebellin gewann unter anderem 2004 die Klassiker Amstel Gold Race, Fleche Wallonne und Lüttich-Bastogne-Lüttich. 1996 war er Sieger einer Etappe beim Giro d’Italia. Zurückgeben musste er seine Olympische Silbermedaille, die er 2008 im Straßenrennen der Olympischen Spiele in Peking gewonnen hatte. 2009 war er Ende April bei Nachkontrollen als Dopingsünder aufgeflogen.

