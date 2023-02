Ex-Rapid-Keeper Strebinger verstärkt die SV Ried

Nach dem zwei- bis dreimonatigen Ausfall von Torhüter Samuel Sahin-Radlinger (Meniskusverletzung) reagierte Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried rasch und verpflichtete den vereinslosen Richard Strebinger vorerst bis Sommer.

„Mit ihm haben wir einen Tormann gefunden, der genau in das von uns vorgegebene Profil passt. Er ist ein Österreicher mit sehr viel Erfahrung und war sofort verfügbar. Mit ihm sowie mit Jonas Wendlinger und Patrick Moser sind wir auf dieser Position jetzt gut aufgestellt und für alle kommenden Aufgaben gerüstet“, betonte SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer nach der Verpflichtung des 29-Jährigen.

Strebinger war zuletzt in Polen bei Legia Warschau engagiert, wo er seinen Vertrag im Juni 2022 aufgelöst hatte. In der heimischen Bundesliga absolvierte der Niederösterreicher zwischen 2015 und 2022 insgesamt 155 Spiele für Rapid Wien.

Am 16. Oktober 2018 bestritt Strebinger beim 0:2 gegen Dänemark sein einziges ÖFB-Länderspiel im A-Team.

Er freut sich jedenfalls auf seine neue Aufgabe: „Ich möchte der Mannschaft so gut es geht helfen, damit wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen. Vom ersten Kontakt bis zum Vertragsabschluss ist es sehr schnell gegangen. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich es machen will. Deshalb haben wir das jetzt sofort fixiert, damit ich schnell zur Mannschaft stoßen kann.“

Im Cup-Viertelfinale am Samstag beim Wiener Sport-Club wird aber wohl Wendlinger im Tor stehen.