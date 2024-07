Ex-Seitenwagen-Weltmeister Christian Parzer ist tot

Christian Parzer, gemeinsam mit Klaus Klaffenböck 2001 Weltmeister in der Seitenwagen-Klasse, ist am Montag nach langer und schwerer Krankheit verstorben. Das teilte Klaffenböck auf Facebook mit. Der Oberösterreicher Parzer wäre in wenigen Wochen 62 Jahre alt geworden.

„Christians Leidenschaft, sein unglaublicher Mut und seine unvergleichliche Kameradschaft machten ihn nicht nur zu einem herausragenden Beifahrer, sondern auch zu einem einzigartigen Menschen“, schrieb Klaffenböck.

2003 wurde das Duo noch Vize-Weltmeister im Seitenwagen, danach starteten die beiden Oberösterreicher öfter bei den Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man.

Ein schwerer Unfall, ein Schlaganfall sowie eine Haftstrafe kennzeichneten die weiteren, nicht einfachen Lebensjahre von Parzer.

Einen Auftritt auf großer Bühne hatte Christian Parzer letztes Jahr beim Oldtimer-GP in Schwanenstadt.

Da konnte der todkranke Motorsportler gemeinsam mit seinem alten Spezi Klaffenböck unter dem Beifall von Tausenden Motorsportfans im Seitenwagen eine Ehrenrunde drehen. Es sollte seine letzte gewesen sein.