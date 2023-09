Ex-Weltmeister Vettel kann Comeback nicht ausschließen

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel hat zugegeben, dass aus seiner Sicht die Möglichkeit besteht, in Zukunft in die Formel 1 zurückzukehren. Er könne dieses Szenario nicht ausschließen, sagte der Deutsche im Interview des TV-Senders Sky Sports. „Ich kann nicht nein sagen, denn man weiß es nicht“, entgegnete der 36-jährige Vettel auf die Frage, ob er dem Muster von Größen wie Alain Prost, Niki Lauda, Nigel Mansell, Kimi Raikkonen oder Fernando Alonso folgen könnte.

Der Spanier Alonso hatte die Formel 1 nach der Saison 2018 verlassen und war Anfang 2021 zurückgekehrt. Er habe die Aussagen von Vettel nicht gehört, betonte der Spanier und wollte daher auch nicht zu sehr darauf eingehen. „Es liegt an ihm“, sagte Alonso, der das Cockpit von Vettel bei Aston Martin vor dieser Saison übernommen hat.

„Ich war sehr gut vorbereitet, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Doch ein gewisser unplanbarer Faktor bleibt“, hatte Vettel jüngst in einem Interview dem Magazin „Red Bulletin“ über sein Karriereende gesagt. „Ich betreibe gern Sport draußen. Stand heute gibt es aber nichts, das mich so ans Limit bringt wie die F1. Das ist es, was mir am meisten fehlt.“ Seinen ersten Erfolg in der Formel 1 hat Vettel als bis heute jüngster Grand-Prix-Sieger vor exakt 15 Jahren am 14. September 2008 in Monza in einem Boliden von Toro Rosso gefeiert.