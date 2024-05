Familienfreundliche Preise bei Rieder Heimspiel am 17. Mai

Aktion „Familie am Ball“ bei der Partie gegen die Sturm Graz Amateure – Jedes Kind gewinnt

Die SV Guntamatic Ried lädt am Freitag, dem 17. Mai, um 18.10 Uhr im Rahmen des Spiels gegen Sturm Graz II zum Familientag in die Innviertel Arena ein. Beim Glücksrad von Playmobil gewinnt jedes Kind einen Preis.

In Zusammenarbeit mit der OÖ Familienkarte unterstützt die SV Ried wieder die Aktion „Familie am Ball“ und bietet Familien an diesem Tag ein spezielles Ticketangebot: Ein Erwachsener zahlt den regulären Eintritt (13 Euro für den Stehplatz, 18 Euro für den Sitzplatz).

Alle anderen auf der OÖ Familienkarte eingetragenen Personen erhalten dann eine Freikarte. Die Familientickets sind ausschließlich in der SVR-Geschäftsstelle und an den Tageskassen erhältlich.

Beim Eingang zum Stadiondorf wartet ein Glücksrad von Playmobil, bei dem jedes Kind drehen darf und auch jedes Kind einen Preis gewinnt.

„Familien haben an diesem Tag die ganz besondere Gelegenheit, gemeinsam um nur 13 oder 18 Euro ein Match der SV Ried und die großartige Atmosphäre in der Innviertel Arena erleben zu können“, erklärte Tim Entenfellner, zuständig für Marketing und Sponsoring bei der SV Guntamatic Ried.

„Wir freuen uns wieder auf viele Familien, die unsere Mannschaft beim Spiel gegen Sturm Graz II anfeuern und damit zu einem Heimsieg pushen werden“, so Entenfellner.