Family business: Team Yamalube Kofler greift in der IDM an

Am Freitag startet am Sachsenring die neue Saison in der Internationalen Deutschen Motorrad-Straßenmeisterschaft und für das Team Yamalube Motorsport Kofler aus Oberösterreich beginnt ein neues Kapitel. Denn um die beiden Brüder Maximilian und Andreas Kofler wurde eine Mannschaft formiert, mit dem Deutschen Lennox Lehmann setzt das Team aus Attnang-Puchheim sogar einen dritten Fahrer in der Premierensaison ein.

„Nach guten und konstruktiven Gesprächen mit Yamaha Motor Deutschland konnten wir ein Herzensprojekt angehen und ein wirklich interessantes Paket für die IDM realisieren“, erklärte Teamchef Klaus Kofler, der mit Sohn Maximilian einen Fahrer in der Superbike-Klasse und zwei Fahrer in der Supersport-Klasse über die ganze Saison einsetzen wird.

„Es war ein intensiver Winter, wo wir ein professionelles Umfeld für 2024 geschaffen haben. Immerhin gehen wir mit einem Titelkandidaten in die Supersport-Saison, setzen aber auch auf zwei Neulinge, die wir Stück für Stück an die Spitze heranführen wollen“, ging der Teamchef auf die Ziele ein.

Doppelte Premiere

Für Max Kofler wird es nicht nur der erste Renneinsatz mit seiner Yamaha R1, sondern auch der erste am Sachsenring selbst sein. „Ich bin dort noch nie gefahren, die Strecke ist völliges Neuland für mich. Zuletzt konnte ich einen Tag dort testen, allerdings mit einem Standard-Motorrad, von dem her bin ich gespannt, wie der Kurs mit dem Superbike zu befahren ist”, erklärte der 23-Jährige, der in der Superbike-Klasse sein Debüt geben wird, nachdem er zuletzt zwei Saisonen in der Supersport-Weltmeisterschaft fuhr. „Es war ein langer Winter für mich, aber wir gehen gut vorbereitet ins erste Rennen und ich freue mich auf das neue Abenteuer mit starker Konkurrenz.”

Viel Konkurrenz erwarten auch die beiden Supersport-Piloten des Teams. „Das Starterfeld ist größer als im Vorjahr und steht dem auch qualitativ in nichts nach“, erklärte Andreas Kofler. Der 19-Jährige beendete die Meisterschaft im Vorjahr als Dritter und geht in seine vierte Saison in der IDM. „2023 stand ich am Sachsenring am Podium, eine Platzierung dort ist auch nun angepeilt“, fügte er an.

Mit seinem Teamkollegen Lennox Lehmann fuhr er schon in den Nachwuchsserien, der Deutsche war zuletzt in der Supersport 300 Weltmeisterschaft unterwegs. „Unser letztes gemeinsames Rennen in derselben Klasse war 2019 auch am Sachsenring“, erinnerte sich Andreas Kofler.

Für den gebürtigen Dresdener Lehmann ist der Sachsenring-GP ein Heimrennen. „Ich freue mich sehr auf das Wochenende und dass die Saison nun beginnt. Ich bin dankbar für die Chance, die ich im Team bekomme und gehe mit guten Erinnerungen an die Rennstrecke. In vier Rennen dort bin ich zweimal am Podium gestanden“, so Lehmann.

Termine IDM 2024:

3. bis 5. Mai am Sachsenring

31. Mai bis 2. Juni in Oschersleben

21. bis 23. Juni in Most, Tschechien

26. bis 28. Juli in Schleiz, Thüringen

16. bis 18. August in Assen, Niederlande

30. August bis 1. September am Nürburgring

20. bis 22. September am Hockenheimring

Sowohl in der Superbike als auch in der Supersport warten je zwei Rennen an diesem Wochenende. Während die beiden Superbike-Läufe am Sonntag ausgetragen werden, ist das Programm der Supersport zweigeteilt, mit je einem Rennen am Samstag als auch am Sonntag.