Faustballer starten in packende Playoff-Saison

Am Mittwoch starten die österreichischen Faustballerinnen und Faustballer in der 1. Bundesliga in ihre Frühjahrssaison. Nach dem Auftakt der Meister Playoffs – in denen es bei den Männern und Frauen jeweils um die drei begehrten Tickets für das Final3 am 29./30. Juni in Hirschbach geht – folgen am Wochenende auch die Aufstiegs-Playoffs mit ihrem ersten Spieltag.

Alles offen in Meisterschaft der Frauen

In den Meister Playoffs der Frauen wird am Mittwoch der Kampf um die drei Final3-Tickets eröffnet. ASKÖ Seekirchen hatte sich mit sechs Siegen im Grunddurchgang an die Spitze der Tabelle gesetzt, wird aber mit komplett verändertem und verjüngtem Kader in die anstehenden Spieltage starten und ist somit krasser Außenseiter. Punktgleich war im Herbst Hallen-Meister Union Compact Freistadt, Platz drei belegte FBC Linz AG Urfahr.

Lesen Sie auch

Einen Vorteil für die anstehenden Playoffs kann daraus aber keines der drei Teams ziehen. Die in der Vergangenheit üblichen Bonuspunkte sind für diese Saison aufgrund eines Einspruchs für das Frühjahr 2024 ausgesetzt. Somit gehen auch die Union Raiffeisen Arnreit, Sportunion Reichenthal und UFG Grieskirchen/Pötting mit identischen Voraussetzungen in die anstehende Saison.

Zum Auftakt empfängt ASKÖ Seekirchen am Mittwoch, 10 Uhr, Union Raiffeisen Arneit. Zeitgleich trifft Vorjahresfinalist FBC AG Linz Urfahr auf die UFG Grieskirchen/Pötting. Um 14.30 Uhr steigt Union Compact Freistadt mit einem Heimspiel gegen die Sportunion Reichenthal in die Playoffs ein.

Vöcklabruck und Freistadt wieder Favoriten

Spannung verspricht der Blick auf die Meister Playoffs der Männer. Nach dem Rückzug vom TuS Kremsmünster werden mit den Union Tigers Vöcklabruck, Union Compact Freistadt, AWN TV Enns, DSG UKJ Froschberg und UFG Grieskirchen/Pötting nur fünf Teams an den Start gehen – und das ebenfalls mit komplett gleichen Voraussetzungen ohne Bonus-Punkte aus der Herbstsaison.

Vöcklabruck und Freistadt haben sich im Herbst mit jeweils sieben Siegen und nur einer Niederlage für die Playoffs qualifiziert und ihre Topstellung im österreichischen Faustball nicht zuletzt mit dem Endspiel im Final3 untermauert, in dem sich Vöcklabruck mit 4:1 gegen Freistadt den Titel sicherte.

Ebenfalls souverän sicherten sich AWN TV Enns und die DSG UKJ Froschberg mit jeweils fünf Siegen ihre Tickets für die Meister Playoffs. Knapp ins Starterfeld schaffte es zudem die UFG Grieskirchen/Pötting, die sich mit einem knappen 3:2-Sieg im letzten Spiel gegen den SSV Bozen im Duell mit dem amtierenden Staatsmeister auf dem Feld vom FB Linz AG Urfahr dank des besseren Satzverhältnisses durchsetzte.

Zum Auftakt der Meister Playoffs empfangen die Tigers aus Vöcklabruck am 1. Mai (14 Uhr) die DSG UKJ Froschberg, Union Compact Freistadt bekommt es ab 17 Uhr mit der UFG Grieskirchen/Pötting zu tun. Für AWN TV Enns startet die Saison am Samstag, 4. Mai, 17 Uhr, bei Union Compact Freistadt.