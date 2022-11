FC Bayern nach Erfolg in Berlin vorerst an Spitze

Der FC Bayern hat sich zumindest einen Tag an die Spitze der deutschen Fußball-Bundesliga gesetzt. Die Münchner siegten am Samstag bei der Hertha in Berlin verdient mit 3:2 und setzten Union Berlin vor dem Sonntag-Spiel des bisherigen Überraschungs-Tabellenführers in Leverkusen unter Druck. Drei Punkte hinter den Bayern auf Rang drei liegt Borussia Dortmund nach einem 3:0 gegen den VfL Bochum samt zwei sehenswerten Toren von Jungstürmer Youssoufa Moukoko.

RB Leipzig siegte bei Hoffenheim auch dank eines Doppelpacks von Christopher Nkunku mit 3:1. Eintracht Frankfurt setzte sich in Augsburg nach Rückstand noch mit 2:1 durch, Wolfsburg gewann in Mainz samt des ersten Treffers von Patrick Wimmer im Trikot der „Wölfe“ mit 3:0.

Lesen Sie auch

Im Berliner Olympiastadion gab es vor allem in der ersten Spielhälfte einiges zu sehen. Mit 3:0 führten die Bayern nach Treffern durch Jamal Musiala (12.) sowie dem in kurzer Zeit doppelt erfolgreichen Eric-Maxim Chupo-Moting (37., 39.). Doch im Gegenzug gelang Dodi Lukebakio (40.) das Anschlusstor. Kurz vor der Pause entschied der Referee nach Videobeweis noch auf Foulelfmeter, den Davie Selke zum zweiten Berliner Tor verwandelte. Bayern-Keeper Manuel Neuer haderte bei seinen Comeback, nach der Pause fiel dafür bei drückender Überlegenheit der Bayern kein Tor mehr. Marcel Sabitzer kam bei den Münchnern im Finish aufs Feld.

In Dortmund war das Revierderby schnell entschieden. Mit 17 Jahren und 350 Tagen erzielte Moukoko in der achten Minute mit einem Prachtschuss unter die Latte die Führung und damit sein zehntes Bundesliga-Tor. Er ist nun der jüngste Bundesliga-Profi mit so vielen Treffern. Nach dem 2:0 durch Giovanni Reyna (12.) per Foulelfmeter legte Moukoko mit einem Heber aus 35 Metern gleich noch seinen elften Treffer nach (45.+2).

Patrick Wimmer gelang für Wolfsburg in der 33. Minute nach einem Eckball mit dem ersten Torschuss der Gäste gleich die Führung. Mit einem Flatterball per Freistoß erhöhte Maximilian Arnold (70.) gegen die nachlassenden Mainzer. Den Schlusspunkt setzte Ridle Baku (84.). Karim Onisiwo blieb bei den Mainzern wirkungslos.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Oliver Glasner konnte mit dem Champions-League-Achtelfinalisten in der Liga nachsetzen. Nach nicht mal einer Minute lag die Eintracht zwar in Augsburg nach einem Tor von Mergim Berisha mit 0:1 hinten, bereits in der 13. Minute glich Eintracht-Kapitän Sebastian Rode aber aus, ehe Ansgar Knauff in der zweiten Halbzeit zum 2:1 traf (64.). Frankfurt bleibt vor Leipzig Fünfter der Tabelle. RB jubelte in Hoffenheim nach Toren von Nkunku (17., 57.) und Dani Olmo (69.). Georginio Rutter (50.) hatte für die Heimischen zwischenzeitlich ausgeglichen.