„Fehleinschätzung“: Dujardin peitschte Pferd im Training aus

In Großbritannien ist am Mittwoch jenes Video ausgestrahlt worden, das die Misshandlung eines Pferdes durch die dreifache Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin zeigen soll. Zu sehen ist, wie offenbar die Britin einem Pferd mehrfach mit der langen Peitsche auf die Beine schlägt. Dujardin war nach Auftauchen des Materials vom Reitsport-Weltverband vorläufig für unbestimmte Zeit suspendiert worden. Sie selbst hatte sich reumütig gezeigt und von einer Fehleinschätzung gesprochen.

Im Video, das in „Good Morning Britain“ ausgestrahlt wurde und längst bei allen gängigen Online-Foren der Welt zu sehen ist, soll Dujardin während eines Trainings neben dem berittenen Pferd her und peitscht es aus.

Die FEI hatte das Material am Montag vom niederländischen Anwalt Stephan Wensing erhalten. Dieser sagte der britischen Zeitung „Guardian“ zu dem Video: „Charlotte Dujardin war mitten in der Arena. Sie sagte der Schülerin: ‚Dein Pferd muss im Galopp die Beine mehr heben.‘ Sie nahm die lange Peitsche und schlug das Pferd mehr als 24 Mal in einer Minute. Es war wie ein Elefant im Zirkus.“

Das Video soll vier Jahre alt sein. Seine Klientin habe damals gedacht, das müsse normal sein, weil Dujardin ja Olympiasiegerin sei, erklärte der Anwalt. Doch dann habe es andere Fälle gegeben. „Und dieses Wochenende hat sie schließlich beschlossen, dass ich die Beschwerde bei der FEI einreichen darf“, erläuterte der Niederländer.

„Wir sind zutiefst enttäuscht über diesen Fall, insbesondere im Hinblick auf die Olympischen Spiele“, sagte FEI-Präsident Ingmar De Vos. „Es liegt jedoch in unserer Verantwortung und ist von entscheidender Bedeutung, dass wir uns mit allen Missbrauchsfällen befassen, da das Wohlergehen der Pferde nicht gefährdet werden darf.“ FEI-Chefveterinär Göran Akerström sprach von einem inakzeptablen Verhalten. „Es ist eindeutig ein erschütterndes Bild.“ Der Weltverband hatte Ermittlungen eingeleitet.

Dujardin hatte sich nach Bekanntwerden des Vorfalls entschuldigt und ihren Rückzug von Olympia angekündigt. Nach Angaben des britischen Verbandes BEF wird im Fall Dujardin „Fehlverhalten im Tierschutz“ untersucht. „Die erhobenen Vorwürfe sind schwerwiegend und die Konsequenzen weitreichend“, hieß es.

Die britische Mannschaft, die bisher als Gold-Favorit galt, ist durch das Fehlen von Dujardin deutlich geschwächt.

Kein Einzelfall

Bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 hatte ein Vorfall im deutschen Lager beim Modernen Fünfkampf für Entsetzen gesorgt. Die Athletin Annika Schleu war mit einem ihr zugelosten und völlig verunsicherten Pferd nicht zurechtgekommen, hatte verzweifelt Gerte und Sporen eingesetzt. Deutschlands Trainerin Kim Raisner hatte das Pferd schließlich mit der Faust geschlagen und gefordert: „Hau mal richtig drauf!“

Der moderne Fünfkampf wird nach den Spielen in Paris ohne Reiten stattfinden. Die Tierschutzorganisation PETA forderte indes erneut ein Pferdesport-freies Olympia.