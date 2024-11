Feller beschwichtigt: „Keine Angst, keine Formkrise“

Zwei Ausfälle in den ersten beiden Saisonrennen machen laut Manuel Feller noch keine Formkrise. „Ich habe viele Nachrichten in der Hinsicht bekommen: Wir halten zu dir, das wird schon wieder“, sagte Feller am Freitag bei einem Medientermin in Gurgl einigermaßen amüsiert und beschwichtigte: „Meine Form ist super. Keine Angst, es ist definitiv keine Formkrise. Ich fühle mich auf den Slalomskiern extrem wohl.“

Mit einem guten Gefühl kam Feller ins Tiroler Gurgl zurück. Im Ötztal führte er im Vorjahr einen ÖSV-Dreifachsieg an. Hier begann sein Erfolgslauf, den er mit dem Gewinn der Slalom-Kristallkugel krönte. „Ich weiß, was es braucht, um hier schnell zu sein“, meinte der 32-Jährige. Die Bedingungen seien ähnlich wie im Vorjahr – und vor allem ganz andere als im finnischen Levi zuletzt.