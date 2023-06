FIFA erlaubt bei Frauen-WM bunte Kapitänsschleifen

Kein Regenbogen, aber bunte Botschaft für Inklusion: Anders als bei der WM der Männer lässt der Fußball-Weltverband FIFA bei der Weltmeisterschaft der Frauen mehrfarbige Kapitänsschleifen im Stile der „One Love“-Binde zu. Erlaubt sind beim Turnier in Australien und Neuseeland diesen Sommer verschiedene Binden mit Botschaften zu gesellschaftlichen Themen, wie die FIFA am Freitag mitteilte. Dabei sind jedoch keine Kapitänsschleifen in den Regenbogenfarben vorgesehen.

Die FIFA wolle während der WM vom 20. Juli bis 20. August in Zusammenarbeit mit UN-Organisationen auf verschiedene gesellschaftliche Themen hinweisen, teilte der Weltverband mit. Man wolle eine Reihe gesellschaftlicher Themen hervorheben, „von Inklusion zu Gendergleichberechtigung, von Frieden bis zum Ende des Hungers, von Bildung bis zu häuslicher Gewalt“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in der Mitteilung.

Bei der Männer-WM Ende 2022 in Katar hatte es eine große Kontroverse rund um die Kapitänsbinden gegeben. Neben der Regenbogenarmbinde wurde auch die sogenannte „One Love“-Binde von der FIFA unter Androhung von Sanktionen verboten. Auf der Binde ist ein Herz in bunten Farben zu sehen und der Slogan „One Love“ zu lesen. Der Weltverband hatte nach der Männer-WM angekündigt, mit den Verbänden in den Dialog zu treten.