Finaltraum geplatzt! LASK scheiterte im Cup an Sturm

Aus und vorbei! Der LASK muss weiter auf den zweiten Titel im Fußball-ÖFB-Cup nach 1965 warten. Die Linzer unterlagen in einem hochklassigen, emotionalen und intensiven Halbfinale in der ausverkauften Grazer Merkur Arena dem SK Sturm mit 0:1. Tomi Horvat schoss die Steirer mit einem Traumtor ins Endspiel am 30. April in Klagenfurt gegen Rapid. Die Athletiker verpassten dagegen ihren siebenten Finaleinzig.

Vor dem Anpfiff rückte der Fußball wie schon zuletzt in der Bundesliga völlig in den Hintergrund. Das medizinische Personal wurde zu einem Notfall gerufen, ein weiblicher Fan musste reanimiert werden. Es gelang, den Zustand vorerst zu stabilisieren und die Frau für den Transport ins Krankenhaus vorzubereiten. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich am Wochenende vor dem Match zwischen Sturm und Rapid ereignet. Der Anpfiff erfolgte eine halbe Stunde später.

LASK zweimal im Pech

Beide Mannschaften legten nach dem erneuten Aktivieren dann aber so richtig los. Alleine in der Anfangsphase hätte das Match vor vollem Haus in der Grazer Merkur Arena gleich mehrere Tore verdient gehabt. Allen voran die Linzer hatten gleich zweimal großes Pech: Erst hämmerte Keito Nakamura den Ball an die Stange (4.), nur Sekunden später scheiterte Ibrahim Mustapha mit seinem Kopfball ebenfalls am Aluminium – Sturms David Schnegg kratzte das Leder von der Linie. Doch auch Sturm begann offensiv, kam einige Male gefährlich vors LASK-Tor. Die besten Möglichkeiten hatten Emmanuel Emegha, der an Keeper Alexander Schlager scheiterte (6.), und Alexander Prass, dessen Versuch haarscharf am Tor vorbeizog (18.), am Fuß.

Ein Großteil der schwarz-weißen Anhänger war da noch nicht im Stadion: Aus Protest gegen die Dressen in der Sponsor-Farbe rosa füllte sich der Gästeblock erst nach 19:08 Minuten. Danach trugen auch die zunächst demonstrativ in rot-schwarz gekleideten Linzer Fans wesentlich zur tollen Stimmung bei.

Das Spiel brachte deshalb alles mit, was zu einem würdigen Halbfinale gehört: Eine Top-Atmosphäre, viel Tempo und fußballerische Klasse zweier offensiv ausgerichteter Mannschaften, die sich keinen Millimeter schenkten. Kein Vergleich zum ersten Halbfinale am Mittwoch zwischen Rapid und der SV Ried, auch wenn die Tore lange Zeit fehlten. LASK-Trainer Dietmar Kühbauer hatte seine Schützlinge wie schon beim 1:0-Auswärtssieg in der Liga im Herbst top eingestellt.

Sturm-Führung dank Traumtor

Auch nach der Pause blieb das Match spannungsgeladen, die Zuschauer sahen einen offenen Schlagabtausch, wenngleich die Strafraumszenen sowie das zuvor enorme Tempo etwas nachließen. Bis Sturms Tomi Horvat für einen magischen Cup-Moment sorgte: Von Branko Jovicic zu wenig unter Druck gesetzt, zog der Slowene leicht nach innen und schlenzte den Ball sehenswert und perfekt platziert ins lange Eck – 1:0 für Sturm, die Merkur Arena bebte (69.)!

Kühbauer ließ nichts unversucht, brachte Marin Ljubicic, Sascha Horvath und Florian Flecker in Form eines Dreifachwechsels. Doch die Linzer wirkten in dieser Phase leicht geschockt vom Rückstand. Zwar warfen die Athletiker alles in die Waagschale, waren bei ihren Offensivbemühungen aber oft zu unpräzise und haderten dann auch mit sich selbst und dem Schiedsrichter. Dennoch ergaben sich noch Ausgleichsmöglichkeiten. Etwa, als sich Flecker über rechts gut durchsetzte und in der Mitte Robert Zulj bediente, der den Ball aber nicht richtig traf (81.).

In den Schlussminuten kochten die Emotionen über, der LASK wehrte sich mit aller Macht gegen das Halbfinal-Aus, warf noch einmal alles nach vorne. Und hatte abermals durch Zulj in der 94. Minute die letzte Gelegenheit, doch Sturm-Keeper Arthur Okonkwo entschärfte seinen Freistoß. Kurze Zeit später war Schluss und die Grazer bejubelten den Finaleinzug.

Von Christoph Gaigg aus Graz