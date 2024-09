Finanzielle Verstöße in 115 Fällen? Manchester City vor Anhörung!

Fußball: Am Montag beginnt die Anhörung des englischen Meisters - Coach Guardiola: "Unschuldig, bis schuld bewiesen ist"

Manchester-City-Trainer Pep Guardiola hat mit Blick auf den Start der Anhörung im Premier-League-Verfahren gegen seinen Club vor voreiligen Schlüssen gewarnt. Die englische Spitzenliga wirft dem Fußballmeister finanzielle Verstöße in 115 Fällen von 2009 bis 2018 vor. City bestreitet das.

„Ich bin froh, dass es am Montag beginnt“, sagte der Katalane bei einer Pressekonferenz vor dem anstehenden Heimspiel gegen Brentford. „Ich weiß, wonach die Leute suchen, ich weiß, was sie erwarten – ich weiß es, weil ich es seit vielen Jahren gelesen habe –, aber ich habe gesagt, dass jeder unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen ist. Also werden wir sehen.“

Bereits im Februar 2023 hatte die Premier League mitgeteilt, dass sie gegen den von Scheichs aus Abu Dhabi alimentierten Club ermittele. Eine unabhängige Kommission untersuchte die Vorwürfe. Angesichts der Zahl der Vorwürfe und der Dauer der Ermittlungen sprachen Beobachter von einem beispiellosen Vorgang in der Geschichte der Premier League.

Die Liga wirft den Club-Verantwortlichen vor, inkorrekte Finanzinformationen bereitgestellt zu haben. Insbesondere gehe es dabei um Sponsoring-Einnahmen, die Verbindung zu Geschäftspartnern und um Betriebskosten. Die Premier League monierte außerdem, City habe nicht mit den Ermittlern kooperiert.

Die nun bevorstehenden Anhörung soll nach Informationen des britischen Senders Sky News unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Sie könnte bis zu zwei Monate dauern. Eine Entscheidung wird frühestens im Frühling 2025 erwartet.

Man City droht eine drastische Strafe. Berichten zufolge ist von einer Geldstrafe oder einem Punktabzug bis zum Ausschluss aus der Premier League alles denkbar. Das Team von Trainer Pep Guardiola hat in den vergangenen sieben Jahren sechsmal die Meisterschaft gewonnen. Ob im Nachhinein Titel aberkannt werden, ist offen.