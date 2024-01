Flyers Wels wollen Auswärtsserie im Cup unbedingt verlängern

Der vierte Sieg im vierten Spiel am Sonntag (15.30) in Traiskirchen brächte den Pokalsieg

Am 20. Dezember 2023 hatte das Los entschieden: Das Finalspiel im heimischen Basketball-Pokal wird im Lions Dome in Traiskirchen ausgetragen.

Die Niederösterreicher hatten prompt eine volle Halle versprochen – und sie hielten Wort. Für beste Stimmung ist am Sonntag (15.30, live ORF Sport Plus und laola1.tv) damit gesorgt, denn der Lions Dome ist ausverkauft. Auf Traiskirchen warten die Raiffeisen Flyers aus Wels.

Beide Teams mussten am Weg ins Finale große Hürden überwinden. Die Lions besiegten im Achtelfinale die Wörthersee Piraten in Klagenfurt mit 104:46, danach daheim im Viertelfinale den SKN St. Pölten mit 77:69 und zuletzt im Halbfinale UBSC Raiffeisen Graz 85:66, ebenfalls in Traiskirchen.

Kein einziges Heimspiel im Bewerb hatten hingegen die Raiffeisen Flyers Wels in dieser Cupsaison. Das Achtelfinale bei den Vienna Timberwolves mit 88:65 und das Viertelfinale bei den Bulls in Kapfenberg (91:74) gewannen sie jeweils deutlich. Spannend bis zum Schluss war das Halbfinalduell gegen Tabellenführer Klosterneuburg, letztlich behielten die Flyers mit 81:78 nach Verlängerung die Oberhand.

Diese Auswärtsserie darf ruhig noch ein Spiel länger währen, hoffen die Mannen von Flyers-Trainer Sebastian Waser. Die Generalprobe für das Pokalendspiel in der Bundesliga gegen die Oberwart Gunners ging jedenfalls mit 71:62 an Wels. Flyers-Topscorer Terell Allen zog Bilanz: „Es war eine sehr intensive Partie gegen die Gunners. Sie haben uns alles abverlangt. Am Schluss konnten wir uns dann durchsetzen, jetzt beginnt die Vorbereitung aufs Cupfinale.“

Gegner Traiskirchen verpatzte hingegen den letzten Liga-Auftritt vor dem „Finale dahoam“, unterlag mit 61:74 beim UBSC Graz. Beide Mannschaften brennen auf einen Pokaltitel, bei den Traiskirchen Lions datiert der letzte Cup-Triumph von 2001. Zuletzt scheiterten die Lions 2006 gegen den WBC Wels im Finale.

Die Messestädter waren zuletzt 2015 im Cupfinale vertreten, unterlagen damals 61:90 den Güssing Knights. Letztes Jahr scheiterte Wels knapp im Halbfinale an Gmunden.

Von Andy Hörhager