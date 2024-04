Football: Quarterbacks hatten Hochkonjunktur im NFL-Draft

Im NFL Draft 2024 hat wie erwartet den Nachwuchs-Quarterbacks das Rampenlicht gehört. Unter den ersten zwölf Picks waren gleich sechs Spielmacher – noch nie zuvor in der Geschichte waren es so viele.

Als erster Name und gleichzeitig erster Quarterback wurde am Donnerstag in Detroit Caleb Williams aufgerufen. Für den Gewinner der Heisman Trophy (Auszeichnung für den besten College-Spieler) der Saison 2022 entschieden sich die Chicago Bears.

Lesen Sie auch

Jayden Daniels (2. Pick/Washington Commanders), Drake Maye (3./New England Patriots), Michael Penix Jr. (8./Atlanta Falcons), J.J. McCarthy (10./Minnesota Vikings) und Bo Nix (12./Denver Broncos) waren weitere Quarterbacks, die in der ersten Runde ausgewählt wurden.

Erst einmal waren in der NFL-Geschichte in der ersten Runde der Talentewahl sechs Quarterbacks gezogen worden: 1983 waren unter anderem die Spielmacher-Legenden John Elway und Dan Marino sowie Jim Kelly Teil des Jahrgangs.

Als erster Defense-Spieler kam UCLA-Absolvent Laiatu Latu mit Nummer 15 zu den Indianapolis Colts, dem Team des Österreichers Bernhard Raimann. Das bedeutete einen weiteren Rekord, denn noch nie in der Super-Bowl-Ära seit den 1960er-Jahren war der erste Verteidiger so spät ausgewählt worden.

Der NFL-Draft, bei dem alle 32 Klubs Spieler in mehreren Runden in genau festgelegter Reihenfolge auswählen dürfen, wird in den nächsten zwei Tagen fortgesetzt, dann sind die Runden zwei bis sieben an der Reihe. Österreichische Spieler stehen diesmal keine zur Auswahl.