Formel 1: Leclerc verlängerte Ferrari-Vertrag vorzeitig

Ferrari setzt auch nach der kommenden Saison auf Charles Leclerc. Der italienische Formel-1-Rennstall gab am Donnerstag die vorzeitige Verlängerung des Vertrages mit dem 26-jährigen Monegassen bekannt. Über die neue Laufzeit wurden keine Angaben gemacht.

Leclerc fährt bereits seit 2019 für Ferrari, zum WM-Titel reichte es allerdings noch nicht. 2022 war er hinter dem niederländischen Red-Bull-Champion Max Verstappen Vizeweltmeister.

Er freue sich sehr, dass er den Rennoverall von Ferrari noch mehrere Jahre tragen werde, sagte Leclerc in der Mitteilung seines Teams. „Wir sind entschlossen, ihm ein Siegerauto zu geben“, versicherte Teamchef Frédéric Vasseur.

Die neue Saison beginnt mit dem Großen Preis von Bahrain am 2. März. Mit 24 Rennen wird es so viele wie noch nie in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse geben. Neben Leclerc wird der Spanier Carlos Sainz Junior den zweiten Ferrari steuern.