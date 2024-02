Formel 1: Schwierige Telefonate für Ferrari-Teamchef wegen Hamilton

Der Wechsel von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton zu Ferrari im kommenden Jahr hat Scuderia-Teamchef Frederic Vasseur gleich zwei schwere Telefonate abverlangt. Eines mit seinem derzeitigen Fahrer Carlos Sainz, der 2025 für Hamilton weichen muss. Und eines mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der im nächsten Jahr ohne seinen Superstar planen muss.

„Wie Sie sich vorstellen können, war es nicht der einfachste Anruf meines Lebens, einer der schwierigsten war der mit Toto“, sagte Vasseur bei der Vorstellung des neuen Autos mit dem Namen SF-24 auf die Frage, wie er Sainz die schlechte Nachricht überbracht habe.

Der 29-jährige Spanier hatte im vergangenen Jahr den einzigen Sieg für die Scuderia eingefahren und damit auch für den einzigen Sieg eines Nicht-Red-Bull-Piloten gesorgt.

Der mit einem Vertrag über mehrere Jahre ausgestattete Hamilton wird ab 2025 an der Seite des Monegassen Charles Lecerc für Ferrari fahren. Der sensationelle Wechsel des Briten war am 1. Februar verkündet worden.

Ferrari habe über die Personalie Hamilton einfach nachdenken müssen. „Er ist derjenige mit der größten Erfahrung, es ist daher eine riesige Gelegenheit für uns“, erklärte Vasseur, der wiederum mit dem Wiener Wolff einen engen Austausch pflegt.

Ferrari will am liebsten schon in diesem Jahr Branchenprimus Red Bull und Weltmeister Max Verstappen stürzen. Die offiziellen Formel-1-Testfahrten finden vom 21. bis zum 23. Februar statt. Der erste Grand Prix des Jahres wird am 2. März in Bahrain ausgetragen.