Für Titelverteidiger Novak Djokovic ist am Freitag (Ortszeit) beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in New York überraschend bereits in der dritten Runde Endstation gewesen. Der als Nummer zwei gesetzte Serbe musste sich nach 3:19 Stunden dem Australier Alexei Popyrin mit 4:6,4:6,6:2,4:6 geschlagen geben. Djokovic muss auf seinen 25. Grand-Slam-Titel damit weiter warten, heuer gewann er kein Major.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben