Frühlings-Radklassiker zählt zur Road Cycling League Austria

Das Internationale UCI Raiffeisen Kirschblütenrennen zählt zu den ältesten und größten Radrennen in Österreich. Die 62. Auflage des Radsportevents am Sonntag, den 28. April, wird ein Mega-Event für alle Radsportbegeisterten und Schlachtenbummler.

Neben dem UCI-Rennen der Elite Herren über knapp 170 Kilometer mit dem „Scharfrichter“ Mistelbacher Berg wird heuer besonderes Augenmerk auf die Amateure gelegt: diese müssen insgesamt 104 km bewältigen.

Lesen Sie auch

Teilnehmen können ambitionierte Radsportler mit einer Amateurlizenz, einer Eintageslizenz oder Inhaber der BikeCard. Im vergangenen Jahr waren bei diesem Bewerb 160 TeilnehmerInnen am Start. Ein umfangreiches Rahmenprogramm wird das Kirschblütenrennen zu einem großen Radsportfest für die ganze Familie machen.

Rahmenprogramm

Viele Highlights werden die Zuschauer erwarten. Im Start- und Zielbereich beim Interspar in der Neustadt werden für Kinder eine große Hüpfburg und weitere Attraktionen aufgebaut. Daneben wird vom ARBÖ ein Kids Corner mit Fahrsicherheitsparcours und kleinen Technikbewerben gratis angeboten. Hier werden auch Kinderräder zum Ausleihen vom Intersport zur Verfügung stehen. Alle Teilnehmer und Besucher können bei Intersport auch ihr Rad gratis warten lassen.

An mehreren Ständen sind kulinarische Köstlichkeiten erhältlich, außerdem können sich Radinteressierte über die neuesten Produkte im Radsport informieren. Das Eliterennen der Männer und Frauen wird auf einer großen Videowand live übertragen.

Topfahrer hautnah

Der Start des Eliterennens mit allen österreichischen Radassen erfolgt um 9 Uhr beim Interspar Wels Nord. Der Frühjahrsklassiker wird heuer erstmals als internationales UCI-Rennen ausgetragen und erfährt damit eine wichtige Aufwertung. Der Radklassiker ist Bestandteil der Road Cycling League Austria, somit werden sämtliche heimischen Teams mit ihren Topfahrern an den Start gehen. Allen voran das Team Felt Felbermayr Wels, das Team Vorarlberg, das Team WSA KTM Graz, das Tirol KTM Cycling Team und das zweite oberösterreichischen Conti Team Hrinkow Advarics. Insgesamt wird in Wels bei allen Bewerben mit über 600 Startern gerechnet. Das komplette Rennen ist außerdem per Livestream auf K19 live und ORF Sport plus zu sehen.