Fünffach-Erfolg für Ducati bei WM-Lauf am Sachsenring

Der 85. Motorrad Grand Prix auf deutschem Boden schrieb Geschichte, zum dritten Mal in Folge markierte der MotoGP-Lauf auf dem Sachsenring Besucherrekord. Knapp 253.000 Fans strömten an drei Tagen an die Traditionsrennstrecke bei Hohenstein-Ernstthal, damit ist der WM-Lauf zur MotoGP die größte Einzel-Sportveranstaltung Deutschlands.

„Der dritte Rekord in Folge beweist, dass die Begeisterung für den Motorsport ungebrochen ist. Eine Viertelmillion Besucher haben friedlich ein Motorsport-Festival gefeiert. Unser Dank gilt den treuen Fans, aber auch allen ehrenamtlichen Helfern, die eine Veranstaltung in dieser Größenordnung erst möglich machen. Wir freuen uns schon jetzt auf den Grand Prix 2025“, bilanzierte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser hochzufrieden.

Dies waren auch die verantwortlichen bei Ducati. Die roten Raketen aus Borgo Panigale triumphierten am Sachsenring auf ganzer Linie. Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) führte beim Liqui Moly Grand Prix einen Fünffach-Erfolg des deutsch-italienischen Herstellers (seit mehr als zehn Jahren gehört Ducati als Tochter von Audi zum VW-Konzern, Anm.) an.

Der Italiener profitierte von einem Sturz des WM-Leaders Jorge Martin (Ducati Pramac Racing) in der vorletzten Runde des Rennens. Zuvor hatte Martín den Grand Prix auf dem Sachsenring über weite Strecken angeführt.

In der Weltmeisterschaft übernahm Bagnaia mit seinem vierten GP-Sieg in Folge die Führung von Martín, nach Punkten steht es nun 222:212.

Zweiter wurde nach einer beeindruckenden Aufholjagd von Startplatz 13 Marc Marquez (Gresini Ducati). Der achtmalige Weltmeister aus Spanien setzte sich in der Schlussphase im direkten Duell gegen seinen Teamkollegen Alex Marquez durch. Erstmals in der Königsklasse nehmen die beiden Marquez-Brüder gemeinsam an der Siegerehrung teil. Es ist das erste Bruder-Doppelpodium in der MotoGP seit dem Grand Prix von Imola 1997. Vierter wurde Enea Bastianini vor Franco Morbidelli.

Es war knifflig

„Am Start habe ich alles versucht, um an der Spitze zu bleiben. Aber dann zogen Jorge und Franco vorbei. Ich dachte, sie pushen zu hart. So wie sie am Anfang attackiert haben, habe ich am Ende attackiert. Ich holte auf, erhöhte den Druck und in den letzten Runden merkte ich, dass Jorge Fehler machte. Nach seinem Sturz habe ich viel Tempo rausgenommen, denn es war sehr knifflig. Der Vorderreifen ist immer wieder weggerutscht. Ich bin überglücklich. Es ist mein vierter Sieg in Folge und mein erster hier auf dem Sachsenring“, strahlte ein überglücklicher Bagnaia.

Im Innviertel hängt der Haussegen hingegen weiter etwas schief. Auch in Sachsen fuhren die KTM-Piloten wieder deutlich an den Spitzenplätzen vorbei. Im Sprint am Samstag war Brad Binder als Achter der beste KTM-Fahrer, am Sonntag fuhr Pedro Acosta als Siebter ins Ziel. „Es ist nicht genug“, seufzte der Spanier. „Wir müssen hart weiterarbeiten, damit wir auf das Level der anderen Jungs kommen.“

Lokalmatador Stefan Bradl sah bei seinem Wildcard-Einsatz auf dem Sachsenring nach 30 Runden die karierte Flagge und kam auf Position 18 ins Ziel.

In der Moto2-Klasse fuhr Lokalmatador Marcel Schrötter (Red Bull KTM Ajo) am Ende auf Position 17. Der Sieg ging an den Spanier Fermin Aldeguer (SpeedUp Racing).

In der Moto3-WM war David Alonso (CFMOTO) nach 23 Runden vorne. Der WM-Führende feierte bereits den sechsten Sieg im neunten Saisonrennen. Sein schärfster WM-Verfolger Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna) stürzte und verpasste als 18. die Punkteränge.